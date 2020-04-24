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Закрытие домов престарелых на карантин в Удмуртии, требование носить маски на работе и спор о правах на Чебурашку с Японией: что произошло минувшей ночью

08:00, 24 апреля, 2020
Ксения Чернова
Закрытие домов престарелых на карантин в Удмуртии, требование носить маски на работе и спор о правах на Чебурашку с Японией: что произошло минувшей ночью
08:00, 24 апреля, 2020
Ксения Чернова
1148
0
#медицина\n#культура\n#здоровье\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#музыка\n#Япония\n#Удмуртия\n#новости\n#карантин\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: PR Times
1148
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем утро последнего рабочего дня недели с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Карантин:

С 27 апреля по 10 мая в Удмуртии будут закрыты на карантин интернаты и дома престарелых. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Мы приняли решение закрыть подведомственные Министерству социальной политики и труда Удмуртии стационарные организации с круглосуточным пребыванием граждан на карантин вместе с работниками», - сказал он в своем прямом эфире.

Работников будут регулярно обследовать на коронавирус, министерствам и ведомствам поручено обеспечить бесперебойное питание и круглосуточное медобслуживание организаций.

Увольнение:

Замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова освободили от должности после скандала в аэропорту Ижевска. По данным пресс-службы «Единой России», такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Овсянникова исключили из партии. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал поведение Овсянникова «недопустимым».

Новые требования:

Жителей Ивановской области обязали носить маски на работе и при посещении магазинов. «Газета» сообщает, что требование касается также общественного транспорта и такси.

Отмечается, что помимо медицинских масок, можно носить повязки, респираторы или другие изделия, заменяющие маски.

Спор о правах:

Руководство «Союзмультфильма» захотело вернуть переданные Японии права на Чебурашку. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, пишет «Лента» со ссылкой на ТАСС.

В 2003 году японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение в своей стране мультфильмов о приключениях персонажа из книг Успенского до 2023 года. Однако теперь российская и японская сторона не сошлись в вопросе по поводу срока действия договора и его условий.

Ранее мультипликаторы из Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий.

Новая песня:

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за 8 лет сингл. Он посвящен коронавирусу, пишет Эхо Москвы.

Композиция «Жизнь в городе-призраке» записана в условиях изоляции. 4-минутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру.

08:00, 24 апреля, 2020
Ксения Чернова
1148
0
#медицина\n#культура\n#здоровье\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#музыка\n#Япония\n#Удмуртия\n#новости\n#карантин\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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