Итоги дня: запуск асфальтового завода в Ижевске, задержание мошенников и теплая погода в Удмуртии

«Сусанин» рассказывает о важных событиях дня.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги минувшей пятницы, 21 февраля.

Ремонт выбоин:

Асфальтобетонный завод возобновил работу в Ижевске. На предприятии готовят сырье для латания ям на дорогах, которые появились после оттепели.

Ты не пройдешь:

В Ижевске и Подмосковье задержали 11 предполагаемых мошенников, которых подозревают в кражах с банковских счетов. При штурме квартиры один из них забаррикадировался холодильником.

Завалило:

Два человека пострадали от падения снега с крыш. Массы упали на жительниц Глазова и Можги.

Руки чешутся:

Неизвестные разбили стекло на остановке «улица Кирова» в Ижевске. Ущерб составил около 14 тыс. рублей.

Тепло:

В начале следующей недели в Удмуртии по-прежнему будет тепло. Синоптики прогнозируют от 0 до -5 градусов по Цельсию.