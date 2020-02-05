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В 2019 году браконьеров в Удмуртии оштрафовали на 2 млн рублей

15:50, 05 февраля, 2020
Юрий Абашев
В 2019 году браконьеров в Удмуртии оштрафовали на 2 млн рублей
15:50, 05 февраля, 2020
Юрий Абашев
207
0
#Ижевск\n#Минприроды\n#штрафы\n#Удмуртия\n#браконьеры
Фото: flashnord.com
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Зафиксировано 62 случая незаконного отстрела лосей.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году браконьеры в Удмуртии заплатили более 2 млн рублей штрафов. Всего было выявлено почти 1,7 тысячи нарушений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В 2019 года лесными инспекторами проведено 6487 мероприятий по контролю. В ходе проводимых операций и патрулирований лесов выявлено 1662 нарушений лесного законодательства, в том числе 163 случая незаконных рубок леса», - сообщил министр природы Удмуртии Денис Удалов.

Инспекторы Минприроды республики составили 810 административных протоколов за нарушение правил охоты. Также зарегистрировано 62 случая незаконного отстрела лосей, что на 40% меньше, чем в 2018 году, когда была убита 101 особь.

Так, в начале 2019 года задержали 6 организованных браконьерских групп. К концу года было вынесено 10 судебных решений в отношении 13 человек.

На браконьеров наложили 680 тысяч рублей судебных штрафов. Кроме того, их обязали возместить ущерб, нанесённый природе, на сумму 2,7 млн рублей. Указанная сумма оплачена добровольно и в полном объёме.

Напомним, весной прошлого года троих браконьеров поймали на макет лося.

15:50, 05 февраля, 2020
Юрий Абашев
207
0
#Ижевск\n#Минприроды\n#штрафы\n#Удмуртия\n#браконьеры

 

 

 


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