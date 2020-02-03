Победителем конкурса оказался Санкт-Петербург.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вновь не смог стать столицей «Тотального диктанта». Как сообщают организаторы всемирной акции по проверке грамотности, в этом году победителем конкурса оказался Санкт-Петербург.

Выбор столицы проходит в два этапа: сначала за претендентов голосуют интернет-пользователи, выбирая пятерку лучших, позже победителя определяют члены жюри.

Ижевск не смог выйти в финал, набрав 1 184 голоса. За звание столицы боролись также Челябинск (3 027 голосов), Ростов-на-Дону (2 159 голосов), Екатеринбург (839 голосов) Краснодар (477 голосов), Вологда (3 325 голосов), Тамбов (3 373 голоса), Казань (3 403 голоса) и Нукус (6 985 голосов). Санкт-Петербург на этапе голосования набрал 3 564 голоса, однако члены жюри отдали именно ему свои предпочтения.

Напомним, в 2019 году столица Удмуртии уже принимала участие в подобном голосовании. Тогда город оказался на последнем месте среди участников. Столицей «Тотального диктанта» в 2019 году стал эстонский Таллин. В 2018 году столицей был Владивосток. До того 13 лет столицей диктанта являлся Новосибирск, родина проекта.