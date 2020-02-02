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Удмуртии выделят более 1 млрд рублей на развитие села

17:29, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
Удмуртии выделят более 1 млрд рублей на развитие села
17:29, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#газ\n#Удмуртия\n#село
Фото: oblgazeta.ru
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На сегодняшний день в республике остро стоит вопрос газификации.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит на развитие социальной инфраструктуры сёл и деревень более 1 млрд рублей.  Об этом сообщает Минсельхоз республики.

Средства выделят из федерального бюджета в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. По объёму дотаций Удмуртия находится на четвёртом месте среди регионов России.

Благодаря федеральной программе по развитию села удалось в два раза ускорить темп газификации в Удмуртии. Но, несмотря на это, голубое топливо пока проведено только в 48,8% сельских населённых пунктов.

В 2020 году планируется ввести 139 километров газовых сетей, что на 102 километра больше, чем в прошлом. На эти работы выделено 230,4 млн рублей. 12 населённых пунктов газифицируют в Игринском районе. Также ресурс получат населённые пункты Глазовского, Селтинского и Кезского районов.

В 2020 году в целом планируется строительство 18 межпоселковых газопроводов.

17:29, 02 февраля, 2020
Юрий Абашев
280
0
#газ\n#Удмуртия\n#село

 

 

 


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