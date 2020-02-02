Удмуртии выделят более 1 млрд рублей на развитие села

На сегодняшний день в республике остро стоит вопрос газификации.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит на развитие социальной инфраструктуры сёл и деревень более 1 млрд рублей. Об этом сообщает Минсельхоз республики.

Средства выделят из федерального бюджета в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. По объёму дотаций Удмуртия находится на четвёртом месте среди регионов России.

Благодаря федеральной программе по развитию села удалось в два раза ускорить темп газификации в Удмуртии. Но, несмотря на это, голубое топливо пока проведено только в 48,8% сельских населённых пунктов.

В 2020 году планируется ввести 139 километров газовых сетей, что на 102 километра больше, чем в прошлом. На эти работы выделено 230,4 млн рублей. 12 населённых пунктов газифицируют в Игринском районе. Также ресурс получат населённые пункты Глазовского, Селтинского и Кезского районов.

В 2020 году в целом планируется строительство 18 межпоселковых газопроводов.