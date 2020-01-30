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В Удмуртию доставили уникальную записку времён Великой Отечественной войны

10:27, 30 января, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртию доставили уникальную записку времён Великой Отечественной войны
10:27, 30 января, 2020
Юрий Абашев
258
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#Пугачево\n#история\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия
Фото: телеканал «Моя Удмуртия»
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Записка находилась в неиспользованном 45-мм снаряде.

Пугачёво. Удмуртия. В Удмуртию вернулась записка, найденная в весной 2019 года в Ленинградской области. Её авторами были 8 тружениц тыла, работавших на артиллерийском складе в деревне Пугачёво. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Записку нашли питерские поисковики во время раскопок на местах боёв 1942-1943 годов в Ленинградской области. Историческую реликвию обнаружили в самом неожиданном месте.

«Нашли неиспользованные снаряды к 45-мм пушке 1942 года выпуска. Снаряд, в котором была записка, был треснут и буквально разобрался в руках. Это большая редкость, что внутри него что-то обнаружилось. Таких случаев на нашей практике ещё не было», - рассказал заместитель командира поискового отряда «Ястреб» Анатолий Шуршин.

В записке 8 женских фамилий, принадлежавших работницам артиллерийского склада, эвакуированного из Можайска в деревню Пугачёво. По воспоминаниям ветерана трудового фронта Николая Данилова, девушки работали добросовестно, иногда даже по две смены.

Найденная записка и гильза от снаряда пополнили коллекцию музея в Пугачёво. Поисковики же продолжат работы по поиску родственников можайских тружениц. Уже удалось найти двух вероятных племянниц одной из женщин.

10:27, 30 января, 2020
Юрий Абашев
258
0
#Пугачево\n#история\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия

 

 

 


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