В Удмуртию доставили уникальную записку времён Великой Отечественной войны

Записка находилась в неиспользованном 45-мм снаряде.

Пугачёво. Удмуртия. В Удмуртию вернулась записка, найденная в весной 2019 года в Ленинградской области. Её авторами были 8 тружениц тыла, работавших на артиллерийском складе в деревне Пугачёво. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Записку нашли питерские поисковики во время раскопок на местах боёв 1942-1943 годов в Ленинградской области. Историческую реликвию обнаружили в самом неожиданном месте.

«Нашли неиспользованные снаряды к 45-мм пушке 1942 года выпуска. Снаряд, в котором была записка, был треснут и буквально разобрался в руках. Это большая редкость, что внутри него что-то обнаружилось. Таких случаев на нашей практике ещё не было», - рассказал заместитель командира поискового отряда «Ястреб» Анатолий Шуршин.

В записке 8 женских фамилий, принадлежавших работницам артиллерийского склада, эвакуированного из Можайска в деревню Пугачёво. По воспоминаниям ветерана трудового фронта Николая Данилова, девушки работали добросовестно, иногда даже по две смены.

Найденная записка и гильза от снаряда пополнили коллекцию музея в Пугачёво. Поисковики же продолжат работы по поиску родственников можайских тружениц. Уже удалось найти двух вероятных племянниц одной из женщин.