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Спасение замерзающего котенка в Ижевске, вакцина от коронавируса и новые Барби с кожными болезнями: что произошло минувшей ночью

08:00, 29 января, 2020
Спасение замерзающего котенка в Ижевске, вакцина от коронавируса и новые Барби с кожными болезнями: что произошло минувшей ночью
08:00, 29 января, 2020
54
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Китай\n#животные\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#новости\n#игры\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: freeimg.ru
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Встречаем морозное утро среды, 29 января, обзором новостей, о которых писали в республике, России и мире, пока вы спали.

Не без добрых людей:

В Ижевске спасли замерзающего котенка. Малыш с выходных находился в шахте лифта одного из домов по улице 9-е Января. О том, что в подъезде замерзает животное, в управляющую компанию сообщили жители, отмечается в группе УК ЖРП №8 в соцсети ВКонтакте.

Представители компании трижды обследовали подъезд и шахту лифта, но обнаружить котенка не могли. Прошло больше суток, прежде, чем его все же нашли.

«Мы обнаружили котенка в пространстве между шахтой лифта и лестничным маршем. Сняли плинтус. (Кровельщик-плотник) Сергей Баранов просунул руку в щель, смог подманить котенка и вытащить наружу», - рассказал о завершении операции спасения мастер подрядной организации ЖРП №8 Алексей Федоров.

Малыша приютила старшая по дому, сейчас ему ищут хозяев.

Въехал в толпу:

Автомобиль въехал в толпу на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Как пишет Газета со ссылкой на «Пятый канал», за рулем иномарки находилась 21-летняя девушка, которая двигалась на «красный» сигнал светофора.

Уточняется, что в результате ДТП пострадал один человек.

Появилась вакцина:

Гонконгские ученые объявили о создании вакцины против нового коронавируса. Интерфакс отмечает, что теперь препарат должен пройти клинические испытания.

На животных вакцину будут испытывать несколько месяцев, а тесты на людях в лучшем случае пройдут только 2021 году.

Новым коронавирусом, распространившимся из Китая по всему миру, заражены уже 4,5 тыс. человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней.

Новые Барби:

Компания Mattel, являющаяся производителем кукол Барби, представила новую коллекцию игрушек. Как пишет Life, вскоре в продаже появятся куклы с протезами, заболеваниями кожи и отсутствием волос.

Представители компании считают, что это позволит детям «разыгрывать ещё больше историй, которые они видят в окружающем их мире», а также отразит «многообразный взгляд на красоту» и инклюзивность. Например, новая лысая Барби найдёт отклик у детей, теряющих волосы, которые смогут увидеть в ней отражение себя, отметили в компании.

Для создания Барби с заболеванием кожи витилиго создатели работали с дерматологами, чтобы гарантировать правильное его отображение. Кен также подвергся обновлениям в этом году. На прилавки магазинов попадёт друг Барби с длинными волосами.

В данный момент продаются Барби пяти типов телосложения, 22 оттенков кожи, с 76 разными причёсками, 94 цветами волос и 13 цветами глаз, а куклы Кена доступны в четырёх типах телосложения, 13 оттенках кожи, девяти цветах глаз и 22 цветах волос.

08:00, 29 января, 2020
54
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Китай\n#животные\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#новости\n#игры\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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