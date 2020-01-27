В Ижевске в 16 домах временно отключили отопление и горячую воду

Энергетики устраняют дефект на теплосети.

Ижевск. Удмуртия. В 16 домах на улицах Карла Маркса и Пушкинской в Ижевске временно отключили отопление и горячую воду. Адреса можно уточнить на сайте, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

В настоящее время на теплосети в районе дома №247 по улице Карла Маркса энергетики устраняют дефект. На месте задействованы 4 бригады. Ряд домов микрорайонов Металлурга временно перевели с ТЭЦ-2 на теплоисточник ТЭЦ-1.

Теплоснабжение рабочие восстановят 27 января к 24:00.

Напомним, 26 января в Ижевске 183 дома остались без тепла из-за аварии на трубопроводе.