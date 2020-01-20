Происшествий и несчастных случаев во время праздника удалось избежать.
Ижевск. Удмуртия. Около 22 тыс. жителей Удмуртии окунулись в прорубь на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
Напомним, в регионе оборудовали 70 иорданей, однако несколько пришлось закрыть из-за погодных условий. В местах массовых купаний в ночь на 19 января спасатели развернули теплые палатки, установили освещение. Окунувшихся в прорубь угощали горячим чаем.
Происшествий и несчастных случаев во время праздника удалось избежать, отметили в спасательном ведомстве.
Крещенские купания в Ижевске-2020
Uploaded by ИА Сусанин on 2020-01-19.