Происшествий и несчастных случаев во время праздника удалось избежать.

Ижевск. Удмуртия. Около 22 тыс. жителей Удмуртии окунулись в прорубь на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Напомним, в регионе оборудовали 70 иорданей, однако несколько пришлось закрыть из-за погодных условий. В местах массовых купаний в ночь на 19 января спасатели развернули теплые палатки, установили освещение. Окунувшихся в прорубь угощали горячим чаем.

Происшествий и несчастных случаев во время праздника удалось избежать, отметили в спасательном ведомстве.