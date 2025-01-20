Праздничный молебен совершили в Ижевской воспитательной колонии в праздник Крещения Господня

Ижевск. Удмуртия. Четверо осуждённых в Ижевской воспитательной колонии крестились в праздник Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

На встрече с воспитанниками колонии клирик храма Святых Царственных страстотерпцев Александр Ложкин рассказал осуждённым об истории возникновения православного праздника и его традициях.

Традиционные крещенские купания в колонии заменили на омовение. После этого священнослужитель совершил праздничный молебен, на котором пожелали присутствовать 15 воспитанников.

По окончанию молебна четверо осуждённых крестились. Отмечается, что перед совершением таинства церковнослужитель и сотрудники администрации колонии связались с родителями воспитанников и получили от них согласие.

«На протяжении недели осужденные изучали православную литературу и читали молитвы. Перед самим таинством священнослужитель подробно объяснил новым прихожанам суть обряда крещения, исповеди и причастия. Отец Александр провел с подростками огласительную беседу, призывающую оставить греховную жизнь позади. В завершение таинства священнослужитель надел нательные православные кресты на осуждённых, принявших крещение», — рассказали в пресс-службе.