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Праздничный молебен совершили в Ижевской воспитательной колонии в праздник Крещения Господня

12:21, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Праздничный молебен совершили в Ижевской воспитательной колонии в праздник Крещения Господня
12:21, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#Ижевск\n#колония\n#Крещение
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
36
0

Четверо осуждённых решили креститься. 

Ижевск. Удмуртия. Четверо осуждённых в Ижевской воспитательной колонии крестились в праздник Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

На встрече с воспитанниками колонии клирик храма Святых Царственных страстотерпцев Александр Ложкин рассказал осуждённым об истории возникновения православного праздника и его традициях. 

Традиционные крещенские купания в колонии заменили на омовение. После этого священнослужитель совершил праздничный молебен, на котором пожелали присутствовать 15 воспитанников.

По окончанию молебна четверо осуждённых крестились. Отмечается, что перед совершением таинства церковнослужитель и сотрудники администрации колонии связались с родителями воспитанников и получили от них согласие.

«На протяжении недели осужденные изучали православную литературу и читали молитвы. Перед самим таинством священнослужитель подробно объяснил новым прихожанам суть обряда крещения, исповеди и причастия. Отец Александр провел с подростками огласительную беседу, призывающую оставить греховную жизнь позади. В завершение таинства священнослужитель надел нательные православные кресты на осуждённых, принявших крещение», — рассказали в пресс-службе.

12:21, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#Ижевск\n#колония\n#Крещение