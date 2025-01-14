В Ессентуках начали строить большой крещенский костер

Ессентуки. Ставропольский край. В Ессентуках построят самый большой крещенский костер на Кавказских Минеральных Водах. Об этом написал глава города Владимир Крутников в своем Телеграм-канале.

Для жителей и гостей города-курорта в ночь с 18 на 19 января будут работать четыре бассейна и баня для самых маленьких гостей.

«Уже репетируем большую концертную программу и готовим гастрономические сюрпризы. Угостим всех варениками и печеньем с предсказаниями, а малышей – сладостями», – написал Владимир Крутников. 0+

В 23:55 чин пройдет водоосвящения от служителей ессентукского благочиния. 0+