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В Ессентуках начали строить большой крещенский костер

14:41, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ессентуках начали строить большой крещенский костер
14:41, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
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#курорт\n#Крещение
Источник фото: t.me (Владимир Крутников)
51
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Он станет самым большим на Кавказских Минеральных Водах.

Ессентуки. Ставропольский край. В Ессентуках построят самый большой крещенский костер на Кавказских Минеральных Водах. Об этом написал глава города Владимир Крутников в своем Телеграм-канале.

Для жителей и гостей города-курорта в ночь с 18 на 19 января будут работать четыре бассейна и баня для самых маленьких гостей.

«Уже репетируем большую концертную программу и готовим гастрономические сюрпризы. Угостим всех варениками и печеньем с предсказаниями, а малышей – сладостями», – написал Владимир Крутников. 0+

В 23:55 чин пройдет водоосвящения от служителей ессентукского благочиния. 0+

14:41, 14 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
51
0
#курорт\n#Крещение