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В Киясовском районе поменяли место обустройства купели

14:40, 16 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Киясовском районе поменяли место обустройства купели
14:40, 16 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Киясовский район\n#Удмуртия\n#купель\n#Крещение\n#купели
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Вместо пруда в деревне Атабаево окунуться можно будет у родника в Карамас-Пельге.

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе изменили места, где появятся купели для Крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Ранее в регионе в ночь с 18 на 19 января планировалось организовать 54 купели. Позднее выяснилось, что толщина льда у пляжа на реке Чепца не позволит организовать купель

Теперь появилась информация, что купель не будут обустраивать в деревне Атабаево Киясовского района. Но зато место для Крещенских купаний появится в деревне Карамас-Пельга у родника Сарали в этом же районе. 

Отмечается, что в дальнейшем возможны дополнительные изменения списка купелей. 

Напомним, что в Ижевске можно будет окунуться в воду на городском пруду. Чин великого освящения воды совершат 18 января после 12:00. 

14:40, 16 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
2
0
#Киясовский район\n#Удмуртия\n#купель\n#Крещение\n#купели