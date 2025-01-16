В Киясовском районе поменяли место обустройства купели

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе изменили места, где появятся купели для Крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Ранее в регионе в ночь с 18 на 19 января планировалось организовать 54 купели. Позднее выяснилось, что толщина льда у пляжа на реке Чепца не позволит организовать купель.

Теперь появилась информация, что купель не будут обустраивать в деревне Атабаево Киясовского района. Но зато место для Крещенских купаний появится в деревне Карамас-Пельга у родника Сарали в этом же районе.

Отмечается, что в дальнейшем возможны дополнительные изменения списка купелей.

Напомним, что в Ижевске можно будет окунуться в воду на городском пруду. Чин великого освящения воды совершат 18 января после 12:00.