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Ледяная чаша с головой Иоанна Крестителя появится в музее воды Ижевска

13:10, 14 января, 2020
Анна Торхова
Ледяная чаша с головой Иоанна Крестителя появится в музее воды Ижевска
13:10, 14 января, 2020
Анна Торхова
98
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#Ижевск\n#церковь\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#скульптура\n#Крещение\n#лед
Фото: ИА «Сусанин»
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В этом году на фестивале ангелов и архангелов трудятся 20 скульпторов.

Ижевск. Удмуртия. Три ледяные чаши появятся в музее воды Ижевска в рамках фестиваля ангелов и архангелов: голова Иоанна Крестителя на блюде, тайная вечеря и сосуд с кагором. Об этом рассказали куратор фестиваля Максим Веревкин и скульптор Антон Карманов из Новосибирска.

Главной площадкой традиционно станет Михайловский собор, где изо льда вырежут 15 скульптур. Также фигуры можно будет увидеть в парке современного искусства у родника имени Пригова.

Традиционно у храма появится водосвятная чаша. В её основании будут вырезаны 4 евангелиста в образе льва, орла, тельца и ангела. В Крещение в чашу опустят крест, после чего вода в ней станет святой.

Фестиваль ангелов и архангелов в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2020-01-14.

Всего на строительство ледовых фигур девятого по счету фестиваля привезли почти 50 кубов льда. «В этом году очень толстый лед, хотя погода была не холодная, но мало снега и лед промерз. Почти 40 сантиметров толщиной, что очень удобно для создания объемов», - пояснил художник Анфим Ханыков. Как и всегда, помогают скульпторам в работе со льдом бензоинструмент и стамески.

В фестивале принимают участие 20 мастеров, большинство из которых - жители Ижевска. «В этом году участников поменьше, чем в прошлом, но качество работ, надеюсь, будет намного лучше, на этот раз больше профессиональных художников, чем любителей», - добавил Анфим Ханыков.

Закончится фестиваль 19 января. Долго ли простоят фигуры - зависит от погоды, если плюсовая температура простоит больше 3-4 дней, скульптуры могут начать разрушаться.

Напомним, одну из фигур уже разбили вандалы. «Понимания красоты, может быть, у людей нет, агрессия какая-то. Нужно помнить, что лед – это большой, хрупкий материал. Ломая фигуру, можно повредить не только скульптуру, но и себя», - рассказал Ханыков. В сети появилось видео разрушения. 

13:10, 14 января, 2020
Анна Торхова
98
0
#Ижевск\n#церковь\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#скульптура\n#Крещение\n#лед

 

 

 


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