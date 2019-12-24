438 обманутых дольщиков в Удмуртии поселятся в своих новых квартирах в 2020 году

В Ижевске и Завьяловском районе будут сданы три долгостроя.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году в Ижевске и Завьяловском районе сдадут три долгостроя. 438 обманутых дольщиков поселятся в своих новых квартирах, сообщил на своей странице в Инстаграм председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В ЖК «Родниковый край» квартиры с чистовой отделкой намерены сдать 30 июня. В настоящее время один из домов уже под крышей, у остальных выкладывают стены. Рабочим ещё предстоит полностью переделать систему водоотведения.

«На улице Петрова, 49 в Ижевске для продолжения стройки потребовалось заключать речку в коллектор и засыпать лог. Эти работы уже сделаны, но нужно дождаться результатов исследований плотности грунта», - рассказал председатель правительства. Также пока готовится проект реконструкции дома. В начале следующего года выберут генподрядчика.

В ЖК «Радужный» на улице Нижней в дом №39 начинают заливать монолит входных групп. В доме №38 готова ливневая канализация, на этой неделе там начнут устанавливать ограждения балконов. Напомним, работы там начались 11 ноября.

Напомним, всего в реестре обманутых дольщиков числится 692 человека.