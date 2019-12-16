В Ижевске продолжается прием заявок на конкурс детского творчества «А у нас Новый год!»

Прием работ ведется с 9 по 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается прием работ на участие в ежегодном творческом конкурсе «А у нас Новый год!». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Развитие образования», а также в рамках «Десятилетия детства в РФ». Это конкурс совместного творчества детей и их родителей в различных направлениях: декоративно-прикладное искусство, актерское мастерство.

Для того, чтобы принять участие, нужно выбрать номинацию, заполнить электронную форму на платформе ИМЦ «Альтернатива» в разделе конкурса и прикрепить к заявке фото или видео своей работы (видеоработа предварительно должна быть залита на хостинг Youtube). В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, их родители и педагоги. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы в каждой номинации:

- «Новогодний карнавал» - фотоработы костюмов, сделанных своими руками;

- «Символ года» - фоторабота изделия, сделанного своими руками, изображающего символ наступающего года;

- «Новогодняя рифма» - видеоролик с выразительным чтением стихотворения, сказки на тему Нового года и зимы, возможно собственного сочинения;

- «Новогоднее поздравление» - видеоролик – оригинальное поздравление всех жителей с Новым годом с участием ребенка

Прием работ ведется с 9 по 20 декабря.

24 декабря главное жюри конкурса выберет 80 работ, соответствующих критериям, для участия в онлайн-голосовании. Оно продлится с 27 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на сайте susanin.news.

С более подробными условиями можно ознакомиться в положении конкурса.

Сроки проведения конкурса с 09.12.2019 г по 14.01.2020 г. Все подробности о конкурсе читайте на alt.izh.one, susanin.news, vk.com/loveradioizh

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