Глава Удмуртии поручил разобраться с поборами в детских садах и школах

Бречалову поступили жалобы от жителей.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов потребовал разобраться в ситуации с поборами в детских садах и школах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Ко мне поступают сообщения от родителей о сборах денег на кастрюли и разделочные доски. Коллеги, это край. Понимаю, когда родители добровольно собирают деньги на праздники, например, но условия для организации работы садов и школ должны обеспечить мы», - сказал Бречалов на аппаратном совещании в понедельник, 16 декабря.

Он поручил председателю правительства Ярославу Семёнову и министру образования Светлане Болотниковой взять на контроль ситуацию в детсадах и школах, которые требуют дополнительного финансирования.

«С каждым случаем мы разбираемся, доходим до директора, до родительского комитета. Случаи бывают очень разные. Порой из 10 сообщений речь о сборе денег на нужды школы идет в двух-трех. <…> Часто инициаторами (сбора) бывают сами родительские комитеты. Конечно, недопустимо абсолютно, когда идет давление на родителей или на ребенка», — сообщила Светлана Болотникова.