В Ижевске откроется центр социальной помощи бездомным

Проект реализуется с 2015 года.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют пятый сезон проекта «Тёплый Кров» - это Комплексный центр социальной помощи бездомным. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской и Ижевской епархии.

Центр откроется 16 декабря 2019 года в 15:00 на улице Воткинское шоссе, 158а. Проект реализуется с 2015 года при поддержке местной епархии, власти и на средства благотворителей.

В «Тёплом Крове» бездомные смогут получить ночлег, горячее питание, одежду, обувь, предметы личной гигиены. Также есть библиотека, подопечным может быть оказана доврачебная помощь и содействие в госпитализации. Сотрудники помогут в восстановлении документов и пенсионного обеспечения. Имеется юрист, психолог, консультант по зависимостям, парикмахер, а также наставник-духовник.

Большое внимание оказывается содействию в восстановлении социально-бытовых навыков.

За 4 года помощь была оказана более 30 тысяч раз, выдано более трёх тонн одежды, более шести тонн продуктов питания, восстановлено 39 паспортов, а 31 человек полностью возвращён в общество.