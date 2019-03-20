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110 млн на ремонт улицы Берша, продление маткапитала и самая счастливая страна: что произошло минувшей ночью

08:00, 20 марта, 2019
08:00, 20 марта, 2019
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Фото: ИА "Сусанин"
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. На календаре среда, 20 марта. Корреспонденты «Сусанина» по традиции в начале рабочего дня расскажут, что интересного произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Погода в Удмуртии: Мокрый снег с дождём ожидаются в Удмуртии в среду, 20 марта. Осадки будут небольшие, отмечают синоптики. Утром будет не холоднее -3, -8 градусов по Цельсию, на дорогах гололедица. Днем ожидается от +1 до +6 градусов.

Ремонт улицы Берша:

На ремонт улицы Берша в Ижевске потратят 110,5 млн рублей. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. По его словам, капитальный ремонт проведут на участке длиной чуть более 2 км.

«Правительство республики выделяет на это 110,5 миллиона рублей. Также проектом предусмотрен светофор на перекрёстке Берша – Сабурова. Строительство завершится к осени», - написал градоначальник.

Напомним, ранее в столице Удмуртии определились с дорогами, на ремонт которых потратят почти полмиллиарда рублей.

Продление материнского капитала:

Минтруд России предложить правительству продление программы материнского капитала до 2024 года. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Известия, подготовка предложений по продлению программы материнского капитала после 2021 года уже включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда.

В документе указано, что идея обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«Предложения должны быть готовы в III квартале этого года», - говорится в Известий.

Газета напоминает, что сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

Самые счастливые в мире:

Финляндия стала самой счастливой страной в мире, сообщают Известия со ссылкой на доклад The World Happiness Report. Эксперты связывают такие результаты с экспериментальным подходом правительства к внутренней политике.

Издание также напоминают, что власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.

Государство отслеживает и анализирует данные о здоровье людей по их личному идентификационному коду.

«Если в одном муниципалитете заметят увеличение числа людей с переломами, власти начнут высыпать там больше песка на ледяные тротуары», - пишут Известия.

Успешным экспериментом стала и система образования. Школа и ее учебный план построены вокруг того, чтобы дети учились за пределами классной комнаты.

08:00, 20 марта, 2019
143
0
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