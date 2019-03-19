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Взятка сотруднику ГИБДД, землетрясения на Курилах и стрельба в Утрехте: что произошло минувшей ночью

08:00, 19 марта, 2019
08:00, 19 марта, 2019
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Фото: ИА "Сусанин"
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 19 марта. Корреспонденты «Сусанина» по традиции в начале рабочего дня расскажут, что интересного произошло в Удмуртии, России и мире пока вы спали.

Погода в республике:

Во вторник, 19 марта, будет тепло. Утром местами возможен слабый туман, на дорогах ожидается гололедица. Днём столбики термометров поднимутся до +3, +8 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Взятка сотруднику:

Жителя Татарстана обвинили в попытке дать взятку начальнику Якшур-Бодьинского отдела ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в конце февраля 2019 года мужчина передал 50 тыс рублей сотруднику ГИБДД для того, чтобы он не направлял административный материал в суд. Ранее водитель попался пьяным за рулем.

«От получения взятки сотрудник полиции отказался», - сообщили в надзорном органе.

Уголовное дело направили в суд.

Неспокойная земля:

Сейсмологи зафиксировали три землетрясения, произошедших в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

«Наиболее сильное из землетрясений - магнитудой 4,6 произошло в понедельник днем в 226 км восточнее острова Матуа. Его очаг залегал на глубине 20 км», - сказал изданию представитель РАН.

Еще два землетрясения магнитудой 3,6 произошли в ночь на вторник, 19 марта. Эпицентр одного из них находился в 78 км юго-восточнее острова Итуруп, а второго - в 265 км юго-западнее города Южно-Курильск, расположенного на острове Кунашир.

Стрельба в Утрехте:

В провинции Утрехта понизили уровень террористической угрозы, который ввели после обстрела трамвая. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Национального координатора по борьбе с терроризмом Нидерландов.

«NCTV понизил уровень угрозы в провинции Утрехт до четвёртого уровня. Причина — задержание главного подозреваемого в стрельбе», — отметил Питер-Яап Альберсберг.

В стрельбе подозревают уроженца Турции Гёкмена Таныша. В результате происшествия погибли три человека, ещё девять получили ранения.

08:00, 19 марта, 2019
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#Сахалин\n#землетрясение\n#Голландия\n#деньги\n#взятка\n#океан\n#происшествие\n#стрельба\n#погода в Ижевске

 

 

 


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