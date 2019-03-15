Закрытие ледовой переправы Сарапул – Ершовка, стрельба в мечети и новый трейлер финальных «Мстителей»: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня пятница, 15 марта, последний рабочий день недели. Пока вы строите планы на выходные, «Сусанин» расскажет, что интересного произошло в Удмуртии, России и мире.
Закрытие переправы
В Удмуртии 14 марта закрыли движение по ледовой переправе Сарапул – Ершовка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Такое решение принято в связи с потеплением и сбросом воды с Воткинского водохранилища на реке Кама.
ДТП
Автобус и автомобиль «Рено» столкнулись в Ижевске. Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла вечером 14 марта на перекрестке улиц Советская и Красноармейская. Информации о пострадавших пока нет.
Стрельба в мечетях
10 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии. Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, инциденты произошли в городе Крайстчерч.
По неподтверждённым данным, на одной из улиц было обнаружено взрывное устройство. На месте ЧП находятся несколько десятков вооружённых полицейских.
Местные власти пока не подтвердили данные о погибших.
Как сообщает «Интерфакс», полиции уже удалось задержать одного человека по подозрению в стрельбе.
«Полиция реагирует на очень серьезный и трагический инцидент, связанный со стрельбой в центре города Крайстчерч. Один человек находится под стражей, однако полиция считает, что могут быть другие правонарушители», - заявил комиссар Новозеландской полиции Майк Буш.
Также предполагается, что одним из боевиков является австралиец, который снимал стрельбу на видео. Перед происшествием он написал 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.
Новый трейлер «Мстителей»
Marvel выложил на YouTube новый трейлер фильма «Мстители. Финал». В ролике показаны как новые сцены будущего фильма, так и фрагменты из прошлых эпизодов.
Напомним, что премьера «Мстители: Финал» братьев Руссо запланирована на 29 апреля.
Мстители: Финал - официальный трейлер (16+)
MARVEL представляет самый ожидаемый фильм киновселенной: завершение эпической саги об известнейших супергероях в мире! В кино с 29 апреля 2019 года! Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.