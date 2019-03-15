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Закрытие ледовой переправы Сарапул – Ершовка, стрельба в мечети и новый трейлер финальных «Мстителей»: что произошло минувшей ночью

08:00, 15 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 15 марта, 2019
Диана Ворончихина
246
0
#общество\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#Новая Зеландия\n#происшествие\n#стрельба
Фото: pixabay.com
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня пятница, 15 марта, последний рабочий день недели. Пока вы строите планы на выходные, «Сусанин» расскажет, что интересного произошло в Удмуртии, России и мире.

Закрытие переправы

В Удмуртии 14 марта закрыли движение по ледовой переправе Сарапул – Ершовка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Такое решение принято в связи с потеплением и сбросом воды с Воткинского водохранилища на реке Кама.

ДТП

Автобус и автомобиль «Рено» столкнулись в Ижевске. Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла вечером 14 марта на перекрестке улиц Советская и Красноармейская. Информации о пострадавших пока нет.

 

Стрельба в мечетях

10 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии. Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, инциденты произошли в городе Крайстчерч.

По неподтверждённым данным, на одной из улиц было обнаружено взрывное устройство. На месте ЧП находятся несколько десятков вооружённых полицейских.

Местные власти пока не подтвердили данные о погибших.

Как сообщает «Интерфакс», полиции уже удалось задержать одного человека по подозрению в стрельбе.

«Полиция реагирует на очень серьезный и трагический инцидент, связанный со стрельбой в центре города Крайстчерч. Один человек находится под стражей, однако полиция считает, что могут быть другие правонарушители», - заявил комиссар Новозеландской полиции Майк Буш.

Также предполагается, что одним из боевиков является австралиец, который снимал стрельбу на видео. Перед происшествием он написал 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.

Новый трейлер «Мстителей»

Marvel выложил на YouTube новый трейлер фильма «Мстители. Финал». В ролике показаны как новые сцены будущего фильма, так и фрагменты из прошлых эпизодов.

Напомним, что премьера «Мстители: Финал» братьев Руссо запланирована на 29 апреля. 

Мстители: Финал - официальный трейлер (16+)

MARVEL представляет самый ожидаемый фильм киновселенной: завершение эпической саги об известнейших супергероях в мире! В кино с 29 апреля 2019 года! Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

08:00, 15 марта, 2019
Диана Ворончихина
246
0
#общество\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#Новая Зеландия\n#происшествие\n#стрельба

 

 

 


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