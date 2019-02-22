play
pause
  • $ 65.54 ↓
  • € 74.3 ↓

10-метрового снеговика слепили школьники в Удмуртии

10:52, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
10:52, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
345
0
#дети\n#Ижевск\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#скульптура\n#снег\n#школьники
Фото: vk.com/id477526472
345
0

Работа заняла 30 дней.

Кильмезь. Удмуртия. Школьники из села Кильмезь слепили самого большого снеговика в Удмуртии. Как рассказали пользователи в соцсети Вконтакте, на строительство 10-метровой фигуры ушло 30 дней.

Несмотря на морозы, каждый день старшеклассники Балезинской школы работали над снежной скульптурой по 5 часов.

Снеговика можно увидеть в огороде дома по улице Гагарина, 39.

#100КЗАСНЕГОВИКА #SLIVKISHOW 10 метровый снеговик в Удмуртии.

Мы построили самого большого снеговика в Удмуртии, высотой около 10 метров. Строительство заняло около месяца непрерывной работы, каждый день по 4 - 5 часов. Мы построили его для конкурса (100 000 РУБЛЕЙ ЗА СНЕГОВИКА!). Если наш снеговик не победит в конкурсе, в номинации самого высокого, то вот в номинации самый крепкий и долго тающий, то это точно, сами поймете если посмотрите видео.

10:52, 22 февраля, 2019
Анна Торхова
345
0
#дети\n#Ижевск\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#скульптура\n#снег\n#школьники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
4454

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

3360
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

2990
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2871
11:05, 16 февраля, 2019

Подозреваемого в распространении порно ижевчанина задержали после ошибки с мужчиной

2498
16:18, 16 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
5239

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1722
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1584
09:45, 15 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1434
09:31, 19 февраля, 2019

Владимир Машков объявил о завершении карьеры в кино

1226
16:22, 15 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1270

Весь Судан остался без электричества

1156
14:42, 16 февраля, 2019

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

1033
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

987
12:30, 16 февраля, 2019

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

891
10:50, 17 февраля, 2019