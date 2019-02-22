10-метрового снеговика слепили школьники в Удмуртии

Работа заняла 30 дней.
Кильмезь. Удмуртия. Школьники из села Кильмезь слепили самого большого снеговика в Удмуртии. Как рассказали пользователи в соцсети Вконтакте, на строительство 10-метровой фигуры ушло 30 дней.
Несмотря на морозы, каждый день старшеклассники Балезинской школы работали над снежной скульптурой по 5 часов.
Снеговика можно увидеть в огороде дома по улице Гагарина, 39.
#100КЗАСНЕГОВИКА #SLIVKISHOW 10 метровый снеговик в Удмуртии.
Мы построили самого большого снеговика в Удмуртии, высотой около 10 метров. Строительство заняло около месяца непрерывной работы, каждый день по 4 - 5 часов. Мы построили его для конкурса (100 000 РУБЛЕЙ ЗА СНЕГОВИКА!). Если наш снеговик не победит в конкурсе, в номинации самого высокого, то вот в номинации самый крепкий и долго тающий, то это точно, сами поймете если посмотрите видео.