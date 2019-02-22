10-метрового снеговика слепили школьники в Удмуртии

Работа заняла 30 дней.

Кильмезь. Удмуртия. Школьники из села Кильмезь слепили самого большого снеговика в Удмуртии. Как рассказали пользователи в соцсети Вконтакте, на строительство 10-метровой фигуры ушло 30 дней.

Несмотря на морозы, каждый день старшеклассники Балезинской школы работали над снежной скульптурой по 5 часов.

Снеговика можно увидеть в огороде дома по улице Гагарина, 39.