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В Ижевске подешевеют ежемесячные транспортные карты

10:12, 20 февраля, 2019
Анна Торхова
10:12, 20 февраля, 2019
Анна Торхова
39
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#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#проездной\n#автобус
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Количество поездок увеличат до 110.

Ижевск. Удмуртия. С марта по май 2019 года в Ижевске снизится стоимость ежемесячного проездного в городских автобусах до 1 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Кроме того, до 110 увеличится количество поездок по транспортной карте, которые пассажир может совершить в течение месяца. Таким образом, поездка в автобусе будет стоить горожанам от 9-10 рублей.

Пополнение карт стартовало 20 февраля. Жителей просят не откладывать покупку, чтобы не возникало задержек с зачислением.

Также отметим, чтобы воспользоваться «весенним проездным», необходимо выбрать тариф «Ежемесячная на автобус».

У постоянных пользователей проездных перенастройка тарифа произойдет автоматически.

10:12, 20 февраля, 2019
Анна Торхова
39
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#проездной\n#автобус

 

 

 


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