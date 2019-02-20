В Ижевске подешевеют ежемесячные транспортные карты

Количество поездок увеличат до 110.

Ижевск. Удмуртия. С марта по май 2019 года в Ижевске снизится стоимость ежемесячного проездного в городских автобусах до 1 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Кроме того, до 110 увеличится количество поездок по транспортной карте, которые пассажир может совершить в течение месяца. Таким образом, поездка в автобусе будет стоить горожанам от 9-10 рублей.

Пополнение карт стартовало 20 февраля. Жителей просят не откладывать покупку, чтобы не возникало задержек с зачислением.

Также отметим, чтобы воспользоваться «весенним проездным», необходимо выбрать тариф «Ежемесячная на автобус».

У постоянных пользователей проездных перенастройка тарифа произойдет автоматически.