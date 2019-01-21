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Жителю Удмуртии пришлось экстренно гасить долг за газ ради новогодних каникул за границей

08:30, 21 января, 2019
08:30, 21 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#аэропорт\n#долги\n#деньги
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Мужчина задолжал почти 60 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска пришлось экстренно гасить долг за газ в сумме 56 тыс. рублей, чтобы вылететь в Азербайджан. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по республике, для пересечения границы мужчине пришлось 3 января 2019 года экстренно искать пункт оплаты.

Другой житель Ижевска не оплатил долг в 15 тыс. рублей за электроэнергию. Чтобы вылететь вместе с семьей в Стамбул, должника обязали произвести оплату в аэропорту Внуково.

Третий житель Ижевска задолжал 13 тыс. рублей по налогам. Мужчина пытался вылететь в Тбилиси, однако судебный пристав-исполнитель обязал мужчину выполнить оплату, чтобы снять ограничение на выезд за границу.

Напомним, временное ограничение на выезд устанавливается, если сумма долга составляет от 30 тыс. рублей. При этом, если по истечении двух месяцев должник не исполнил обязательство, пристав вправе вынести постановление об ограничении при долге свыше 10 тыс. рублей.

Узнать о наличии задолженности и произвести оплату можно на сайте Управления.

08:30, 21 января, 2019
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#аэропорт\n#долги\n#деньги

 

 

 


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