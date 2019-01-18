Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. В преддверии выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-18.

Праздник:

С начала недели в Удмуртии готовились к празднику Крещения Господня. В республике оборудовали 63 иордани для купания. Освящение воды состоится сегодня, 18 января.

Вот новый разворот:

Во вторник «Сусанин» писал, что на улице Пушкинской появится новое место для разворота. При движении от улицы Карла Либкнехта к улице Ленина маневр можно будет совершить, не доезжая до школы №68.

УФАС против правительства:

В среду сообщалось, что антимонопольщики возбудили дело против правительства Удмуртии, Минэкономики республики и двух компаний. Причиной стало предоставление земли под строительство детских садов с последующим выкупом.

Крупное мошенничество:

В четверг, 17 января, правоохранители заподозрили жительницу Удмуртии в мошенничестве на 143 миллиона рублей. Женщина принимала деньги от людей в виде вкладов, однако потом сбережения не возвращала.

Морозы опоздают:

Крещенская ночь в Удмуртии не будет морозной, однако синоптики обещают пронизывающий ветер. В субботу, 19 января, в республике потеплеет, а в воскресенье – похолодает. Морозы придут в Удмуртию на следующей неделе.