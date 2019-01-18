play
pause
  • $ 66.44 ↓
  • € 75.63 ↓

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:05, 18 января, 2019
18:05, 18 января, 2019
28
0
#дороги\n#строительство\n#ФАС\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенники\n#Крещение\n#Картина дня
28
0

Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. В преддверии выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-18.


Праздник:

С начала недели в Удмуртии готовились к празднику Крещения Господня. В республике оборудовали 63 иордани для купания. Освящение воды состоится сегодня, 18 января.

Вот новый разворот:

Во вторник «Сусанин» писал, что на улице Пушкинской появится новое место для разворота. При движении от улицы Карла Либкнехта к улице Ленина маневр можно будет совершить, не доезжая до школы №68.

УФАС против правительства:

В среду сообщалось, что антимонопольщики возбудили дело против правительства Удмуртии, Минэкономики республики и двух компаний. Причиной стало предоставление земли под строительство детских садов с последующим выкупом.

Крупное мошенничество:

В четверг, 17 января, правоохранители заподозрили жительницу Удмуртии в мошенничестве на 143 миллиона рублей. Женщина принимала деньги от людей в виде вкладов, однако потом сбережения не возвращала.

Морозы опоздают:

Крещенская ночь в Удмуртии не будет морозной, однако синоптики обещают пронизывающий ветер. В субботу, 19 января, в республике потеплеет, а в воскресенье – похолодает. Морозы придут в Удмуртию на следующей неделе.

18:05, 18 января, 2019
28
0
#дороги\n#строительство\n#ФАС\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#мошенники\n#Крещение\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

12:10, 11 января, 2019
3442

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2898
16:30, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2643
09:00, 11 января, 2019

«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

2243
15:20, 13 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2029
14:20, 17 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

12:16, 12 января, 2019
2508

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

2133
16:06, 11 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

1829
11:27, 14 января, 2019

Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

1250
10:41, 13 января, 2019

Впервые за 7 лет: женская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете на этапе Кубка мира

958
16:50, 13 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
8465

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

1183
18:30, 11 января, 2019

В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

1081
16:30, 13 января, 2019

На Бали двоих россиян госпитализировали после падения на мотоцикле в ущелье

840
12:51, 11 января, 2019

Шатдаун в США при Трампе побил рекорд Клинтона

837
10:22, 12 января, 2019