63 купели: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

В мероприятии примут участие более 23 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оборудуют 63 купели на праздник Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Самыми массовыми местами для обряда купания станут:

- Ижевский пруд в районе городского пляжа (улица Береговая, 1);

- в Сарапуле – река Кама в районе порта «Южный»;

- Воткинск и Можга – пляжи городских прудов;

- в Глазове - пляж реки Чепца;

- Музей-заповедник «Лудорвай» в Завьяловском районе.

Ожидается, что в этом году мероприятия посетят 23 тыс. человек.

В Минздраве Удмуртии наомнили, что основными противопоказаниями для купания в ледяной воде являются:

- болезненное или истощенное состояние организма;

- беременность;

- младенческий и ранний детский возраст.

Узнать о своем индивидуальном уровне опасности для здоровья при купании в проруби поможет экспресс-тест:

1. Есть ли у вас сердечно-сосудистое заболевание?

Да – 1, нет – 0;

2. Есть ли у вас другие хронические заболевания, особенно дыхательной и мочеполовой системы?

Да – 1; нет – 0;

3. После ОРВИ, гриппа, герпеса и вакцинации прошло меньше 1 месяца?

Да – 1; нет – 0;

4. Имелись ли среди ближайших кровных родственников случаи внезапной смерти в трудоспособном возрасте?

Да – 1; нет – 0;

5. Перед купанием вы приняли алкогольные напитки?

Да – 1; нет – 0;

6. Вы курили ранее, чем за 1 час до купания?

Да – 1; нет – 0.

Сумма баллов:

«Зеленый» - низкий уровень опасности (0 баллов);

«Оранжевый» - повышенный уровень опасности (1-3 балла);

«Красный» - очень высокий уровень опасности (3-6 баллов).

Купели:

Алнашский район:

с. Алнаши, пруд

с. Асановский совхоз-техникум, пруд

с. Варзи-Ятчи, пруд

д. Удмуртский Тоймобаш, пруд

Балезинский район:

МО «Сергинское» с. Сергино, р. Кама

Воткинский район:

МО "Большекиварское", д.Большая Кивара, Нахаловский пруд

МО "Большекиварское", с. Пихтовка, Головной пруд

МО "Большекиварское", с. Кельчино, Купель на роднике

МО "Перевозинское" с. Перевозное, в 2х км. юго-восточнее с.Перевозное

МО "Нововолковское п. Новый, в 1 км. южнее п.Новый , Озеро

Вавожский район:

МО «Вавожское» с. Вавож, пруд

МО «Брызгаловское» с. Брызгалово, пруд

МО «Волипельгинское», с. Волипельга, р. Кылт

Граховский район:

с. Грахово, р. Адамка

Дебесский район:

с. Дебесы, р. Чепца

Завьяловский район:

МО «Бабинское», с. Бабино, пруд

МО «Завьяловское», с. Завьялово, «Молдаванский пруд»

МО «Гольянское», с. Гольяны, р. Кама

МО «Италмасовское», с. Италмас, родник

МО «Пироговское», музей-заповедник «Лудорвай», родник

МО «Хохряковское», д. Хохряки, пруд

МО «Хохряковское», д. Хохряки, ПЖСК «Русь», пруд

МО «Ягульское», с. Ягул, пруд

МО «Ягульское», д. Русский Вожой, пруд

Камбарский район:

г. Камбарка, пруд

Каракулинский район:

с. Каракулино, р. Кама

Кезский район:

д. Верх Сыга,р. Чекшур, родник

Кизнерский район:

МО "Балдеевское", с. Балдейка, пруд

Киясовский район:

МО «Первомайское», святой ключ

МО «Подгорное», д. Атабаево, р. Шихостанка

Красногорский район:

МО «Агрикольское» д. Кулемино, пруд

Малопургинский район :

МО «Старомоньинское», н.п. Старая Монья, пруд

МО «Аксакшурское», р. Аксакшур

с. Малая Пурга, пруд

МО «Баграш-Бигринское», р. Агрызка

МО «Бобья-Учинское», р. Бобинка

МО «Бурановское», с.Яган-Докья, пруд

МО «Бурановское», пруд

МО «Норьинское», р. Большая Увайка

МО «Чимошурское», пруд

МО «Ильинское» д. Пытцам, р. Бугрышка

МО «Уромское» д. Каймашур, р. Агрызка

МО «Яганское», с. Яган, р. Иж (на пляже)

Можгинский район:

МО «Большеучинское», д. Большая Уча, р. Кельвайка

Сарапульский район:

МО "Дулесовское", д. Дулесово, р. Кама

Селтинский район:

МО "Узинское", с.Узи, пруд

Сюмсинский район:

МО «Сюмсинское», с. Сюмси, Сюмсинский пруд

Увинский район:

Санаторий "Ува", пруд

МО «Новомултанское» Н.Мултан, р. Мултанка

МО «Красносельское» с. Красное, пруд

Шарканский район:

МО«Шарканское, с. Шаркан, родник

Юкаменский район:

д. Тылыс, р. Лекма

Якшур-Бодьинский район:

МО "Чернушинское", с. Н.Чернушка, пруд

МО "Большеошворцинское" д. Иж-Забегалово, пруд

с.Якшур-Бодья, пос. Северный, купель

МО "Якшурское", д. Якшур, р. Селычка

Ярский район:

п. Яр, пруд.

Также в Ижевске искупаться в проруби можно на территории ЦАО «Экстрим» по адресу: улица Южная набережная, 1.

Режим работы купели:

18 января с 21:00 до 04:00;

19 января (Сб) с 08:00 до 24:00;

20 января (Вс) с 08:00 до 20:00.