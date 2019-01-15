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На улице Пушкинской в Ижевске появится новое место для разворота автомобилей

17:40, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
17:40, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
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0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
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Теперь при движении от улицы Карла Либкнехта к улице Ленина маневр можно совершить не доезжая школы 68.

Ижевск. Удмуртия. На улице Пушкинской появится новое место для разворота автомобилей. Как сообщает пресс-служба Ижевска, сейчас при движении от улицы Карла Либкнехта к улице Ленина маневр можно будет совершить не доезжая школы 68.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Пушкинская, перед пересечением с улицей Ленина, при движении от улицы Карла Либкнехта будет установлен знак «Зона для разворота», - говорится в сообщении.

Ранее водители разворачивались в районе пересечение улиц Пушкинская и Пастухова.

17:40, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
100
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия

 

 

 


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