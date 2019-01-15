На улице Пушкинской в Ижевске появится новое место для разворота автомобилей

Теперь при движении от улицы Карла Либкнехта к улице Ленина маневр можно совершить не доезжая школы 68.

Ижевск. Удмуртия. На улице Пушкинской появится новое место для разворота автомобилей. Как сообщает пресс-служба Ижевска, сейчас при движении от улицы Карла Либкнехта к улице Ленина маневр можно будет совершить не доезжая школы 68.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Пушкинская, перед пересечением с улицей Ленина, при движении от улицы Карла Либкнехта будет установлен знак «Зона для разворота», - говорится в сообщении.

Ранее водители разворачивались в районе пересечение улиц Пушкинская и Пастухова.