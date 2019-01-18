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Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:55, 18 января, 2019
Анна Торхова
16:55, 18 января, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#гололедица\n#тепло\n#холод\n#снег\n#зима
Фото: pixabay.com
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Самой морозной станет ночь на среду, 23 января.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье в Удмуртию придет похолодание. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни в республике ожидается ветреная погода.

В Крещенскую ночь синоптики прогнозируют метель, небольшой снег. Температура воздуха составит -2,-7 градусов Цельсия.

В субботу, 19 января, ожидается 0,-5 градусов, ветреная и снежная погода. На дорогах заносы и накаты.

В воскресенье и в понедельник температура воздуха днем понизится до -6,-11, в ночные часы -11, -16 градусов.

Самой холодной на неделе станет ночь на среду, 23 января. Ожидается до -18, -23 градусов Цельсия. 

16:55, 18 января, 2019
Анна Торхова
150
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#гололедица\n#тепло\n#холод\n#снег\n#зима

 

 

 


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