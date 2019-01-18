Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

Самой морозной станет ночь на среду, 23 января.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье в Удмуртию придет похолодание. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, в ближайшие дни в республике ожидается ветреная погода.

В Крещенскую ночь синоптики прогнозируют метель, небольшой снег. Температура воздуха составит -2,-7 градусов Цельсия.

В субботу, 19 января, ожидается 0,-5 градусов, ветреная и снежная погода. На дорогах заносы и накаты.

В воскресенье и в понедельник температура воздуха днем понизится до -6,-11, в ночные часы -11, -16 градусов.

Самой холодной на неделе станет ночь на среду, 23 января. Ожидается до -18, -23 градусов Цельсия.