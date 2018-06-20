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ДТП с четырьмя автомобилями в Ижевске и победа России в матче на ЧМ по футболу: что произошло минувшей ночью

08:00, 20 июня, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 20 июня, 2018
Диана Ворончихина
743
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#послание президента\n#происшествие\n#чемпионат мира по футболу
Фото: vk.com/Денис Ильин
743
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня среда, 20 июня – экватор рабочей неделе, и мы продолжаем рассказывать о событиях, которые произошли в мире минувшей ночью.

ДТП

19 июня в Ижевске на перекрестке улиц Орджоникидзе и Мельничная столкнулись 4 автомобиля. Горожане сообщили о происшествии в социальных сетях. Информации о пострадавших пока нет.

 
 

ЧМ 2018

Накануне вечером Россия обыграла Египет на чемпионате мира по футболу. Встреча группы А завершилась со счетом 3:1.

По итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и занимает первое место в группе.

На 47-й минуте гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи. После этого 2 мяча забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62).

В составе сборной Египта отличился Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

И снова здравствуйте

Президент России Владимир Путин может обратиться второй раз с посланием к Федеральному собранию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято. Мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в следующем, 2019 году.

Отметим, что послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

США выходит из Совета ООН по правам человека

Постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили о том, что Америка выходит из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Интерфакс

«Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека - ИФ) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека», - заявила американский постпред.

По словам Хейли, решение не было принято легкомысленно. «Когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы», - подчеркнула она.

Также Никки Хейли сказала, что Совет ООН по правам человека «является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости», поэтому США не могут доверять ему.

«Когда так называемый Совет по правам человека не может заставить себя бороться с массовыми нарушениями в Венесуэле и Иране и приветствует Демократическую Республику Конго в качестве нового члена, то Совет перестает быть достойным своего имени», - продолжила американский постпред.

08:00, 20 июня, 2018
Диана Ворончихина
743
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#послание президента\n#происшествие\n#чемпионат мира по футболу

 

 

 


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