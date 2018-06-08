Проблемы всех обманутых дольщиков Удмуртии планируют решить в 2019 году

Министр строительства республики прокомментировал ситуацию с ЖК «Родниковый край».

Ижевск. Удмуртия. Решить проблемы всех обманутых дольщиков Удмуртской Республики планируют в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу, 8 июня, глава Минстроя Удмуртии Иван Ястреб.

«По региону есть порядка 670 дольщиков. Есть те, по которым мы решаем проблему через процедуру банкротства. И есть дольщики, которые находятся в реестре; так называемые «двойные продажи», «отсутствие объекта капитального строительства»… Перспективы решения - в следующем году уйти от этой проблемы полностью», - сказал Иван Ястреб.

Он отметил, что самыми крупными долевыми объектами являются ЖК «Родниковый край» (172 человека) и «Петрова, 49» (123 человека). Относительно первого объекта накануне в соцсетях на странице дольщиков появилась противоречивая информация.

Министр строительства Удмуртии подчеркнул, что «самая достоверная информация, которая может появляться в соцсетях, - страница нашего главы Александра Владимировича Бречалова. Раздувать из того, что происходит левее или правее, не стоит. Если глава говорит, то так оно и будет. Сегодня мы можем говорить, что в сентябре 2019 года мы сдадим ЖК «Родниковый край», это реальные сроки».

На сегодняшний день подписано соглашение между потенциальным застройщиком и Минстроем Удмуртии о взаимодействии. Рассматривается несколько земельных участков для предоставления инвестору.

«Один земельный участок есть в республиканской собственности, уже сегодня застройщик подал документы в Минэкономики Удмуртии для того, чтобы этот участок был предоставлен ему без торгов в отношении решения проблемы обманутых дольщиков. Дополнительно у нас есть четыре участка, которые мы должны будем предоставить застройщику. У него есть интерес на два участка по улице Баранова и на два – по Сельхозвыставке», - сообщил глава Минстроя Удмуртии.

Иван Ястреб отметил, что соглашение с застройщиком на эти участки заключены, «чтобы у инвестора было понимание, что мы движемся в одной команде. Это не только история каких-то обещаний, а всё зафиксировано на бумаге».

Минстрой Удмуртии подготовил «дорожную карту», утвердил её, направил в Минстрой России и главе Удмуртии. «Еженедельно я отчитываюсь главе по всем дольщикам, которые есть в республике. Работа идёт, и поводов для беспокойства нет», - заверил Иван Ястреб.

На вопрос журналистов о перспективах улучшения ситуации с дольщиками Иван Ястреб ответил, что сейчас принимаются изменения в федеральное законодательство: «С 1 июля 2018 года оно ужесточается. В будущем застройщики не смогут привлекать средства дольщиков. Деньги будут фиксироваться на расчётном счёте в банке, и застройщик сможет воспользоваться ими только после того, как введёт дома в эксплуатацию».

На вопрос, откуда же возникла проблема обманутых дольщиков, министр ответил: «Посчитали, что институт страховых компаний будет работать. Но есть организации, которые деньги выводят и самоликвидируются… Институт страховых выплат себя не оправдал. Если бы мы жили в идеальном мире, где нет шарлатанов и обманщиков, то это было бы классно».

Отметим, что один из объектов долевого строительства в Удмуртии планируют сдать уже в 2018 году. Как отметил Иван Ястреб, трёхэтажный дом по адресу переулок Широкий, 123 сдадут к 1 августа. Работы на объекте велись с 1 мая 2015 года, дольщиков - 23 человека. Остаётся лишь благоустроить территорию после работ Ижводоканала.