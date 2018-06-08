play
pause
  • $ 61.81 ↓
  • € 73.07 ↑

Проблемы всех обманутых дольщиков Удмуртии планируют решить в 2019 году

11:36, 08 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
11:36, 08 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
681
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#Минстрой Удмуртии
Фото: ИА Сусанин
681
0

Министр строительства республики прокомментировал ситуацию с ЖК «Родниковый край».

Ижевск. Удмуртия. Решить проблемы всех обманутых дольщиков Удмуртской Республики планируют в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу, 8 июня, глава Минстроя Удмуртии Иван Ястреб.

«По региону есть порядка 670 дольщиков. Есть те, по которым мы решаем проблему через процедуру банкротства. И есть дольщики, которые находятся в реестре; так называемые «двойные продажи», «отсутствие объекта капитального строительства»… Перспективы решения - в следующем году уйти от этой проблемы полностью», - сказал Иван Ястреб.

Он отметил, что самыми крупными долевыми объектами являются ЖК «Родниковый край» (172 человека) и «Петрова, 49» (123 человека). Относительно первого объекта накануне в соцсетях на странице дольщиков появилась противоречивая информация

Министр строительства Удмуртии подчеркнул, что «самая достоверная информация, которая может появляться в соцсетях, - страница нашего главы Александра Владимировича Бречалова. Раздувать из того, что происходит левее или правее, не стоит. Если глава говорит, то так оно и будет. Сегодня мы можем говорить, что в сентябре 2019 года мы сдадим ЖК «Родниковый край», это реальные сроки».

На сегодняшний день подписано соглашение между потенциальным застройщиком и Минстроем Удмуртии о взаимодействии. Рассматривается несколько земельных участков для предоставления инвестору.

«Один земельный участок есть в республиканской собственности, уже сегодня застройщик подал документы в Минэкономики Удмуртии для того, чтобы этот участок был предоставлен ему без торгов в отношении решения проблемы обманутых дольщиков. Дополнительно у нас есть четыре участка, которые мы должны будем предоставить застройщику. У него есть интерес на два участка по улице Баранова и на два – по Сельхозвыставке», - сообщил глава Минстроя Удмуртии.

Иван Ястреб отметил, что соглашение с застройщиком на эти участки заключены, «чтобы у инвестора было понимание, что мы движемся в одной команде. Это не только история каких-то обещаний, а всё зафиксировано на бумаге».

Минстрой Удмуртии подготовил «дорожную карту», утвердил её, направил в Минстрой России и главе Удмуртии. «Еженедельно я отчитываюсь главе по всем дольщикам, которые есть в республике. Работа идёт, и поводов для беспокойства нет», - заверил Иван Ястреб.

На вопрос журналистов о перспективах улучшения ситуации с дольщиками Иван Ястреб ответил, что сейчас принимаются изменения в федеральное законодательство: «С 1 июля 2018 года оно ужесточается. В будущем застройщики не смогут привлекать средства дольщиков. Деньги будут фиксироваться на расчётном счёте в банке, и застройщик сможет воспользоваться ими только после того, как введёт дома в эксплуатацию».

На вопрос, откуда же возникла проблема обманутых дольщиков, министр ответил: «Посчитали, что институт страховых компаний будет работать. Но есть организации, которые деньги выводят и самоликвидируются… Институт страховых выплат себя не оправдал. Если бы мы жили в идеальном мире, где нет шарлатанов и обманщиков, то это было бы классно».

Отметим, что один из объектов долевого строительства в Удмуртии планируют сдать уже в 2018 году. Как отметил Иван Ястреб, трёхэтажный дом по адресу переулок Широкий, 123 сдадут к 1 августа. Работы на объекте велись с 1 мая 2015 года, дольщиков - 23 человека. Остаётся лишь благоустроить территорию после работ Ижводоканала.

11:36, 08 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
681
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#Минстрой Удмуртии

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7282

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

13169
13:43, 01 июня, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10815
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

10087
11:50, 04 июня, 2018

В первый день лета в Удмуртии выпал снег

8244
09:00, 01 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
2962

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2591
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2465
19:08, 05 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2416
19:04, 04 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2285
18:00, 03 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3712

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2303
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2168
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2080
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1850
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Центр временного содержания иностранных граждан

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

07 июня, 2018

Получение гражданства России

07 июня, 2018