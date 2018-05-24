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В Госсовете Удмуртии прокомментировали работу закона о детях-сиротах

11:45, 24 мая, 2018
Георгий Поветкин
11:45, 24 мая, 2018
Георгий Поветкин
1102
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#Ижевск\n#жилье\n#законы\n#сироты\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#дети-сироты
Фото: ИА "Сусанин"
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Речь идет о решении депутатов регионального парламента, согласно которому выпускники детдомов могут временно проживать в учреждении после достижения совершеннолетнего возраста.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии прокомментировали работу недавно принятого закона о детях-сиротах. Речь идет о решении депутатов, согласно которому выпускники детдомов теперь могут временно проживать в учреждении после достижения 18-летнего возраста.

По словам председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяны Ишматовой, законопроект готовился более 6 лет и постоянно обсуждался с руководителями профильных организаций, действующих на территории республики.

«Да, мы не можем обеспечить всех нуждающихся в жилье и у нас нет отдельных социальных гостиниц, и, соответственно, есть проблема, что 18-летние детишки, которые продолжали обучение, не имели права пребывать в этом учреждении и получать необходимые льготы», - сказала Ишматова.

По ее словам, перед принятием законопроекта у депутатов были определенные опасения. В частности, возникал вопрос: кто и каким образом сможет пребывать в детдомах. Однако отдельное постановление правительства предусматривает несколько пунктов, регламентирующих порядок.

«В том числе и характеристики, и поведенческие моменты, и качество образования, в том числе», - уточнила Татьяна Ишматова.

Председатель постоянной комиссии рассказала о том, что сейчас в республике складывается положительная статистика по количеству детей, которые оказываются вне семьи в детском возрасте.

«Детей раннего возраста в таких учреждениях практически нет.  Обычно их сразу забирают в семьи. По 2017 году показатель – 19 детей у нас было, которые остались без родителей и опекунства, но за год эта цифра уменьшается», - сказала Ишматова, отметив, что после того как закон приняли - бюджет не понес дополнительной нагрузки.

Напомним, ранее закон поддержали и в правительстве Удмуртии.

«Я сама, работая директором образовательного учреждения, с такими ситуациями сталкивалась. Есть дети, которым просто некуда поехать на каникулы. Я пока не скажу про постоянное проживание, мы разрабатываем порядок в дополнение к этому закону, и там будет прописано, кто и что. Но в первую очередь это дети-студенты», - сказала в ноябре 2017 года на тот момент и.о. министра образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Татьяна Ишматова также уточнила, что вопрос обеспечения детей-сирот своим жильем «очень тонкий».

«Вы слышали, наверное, очень много обсуждений, что ни в коем случае нельзя всех сирот расселять в один дом. Конечно, выгоднее было бы построить целый дом, чем приобретать квартиры по коммерческой стоимости. Следующий момент – многие из них не хотят возвращаться в сельскую местность, где дешевое жилье. Сейчас есть ряд предложений. Они все в работе», - сказала Ишматова.

В 2018 году в республике 138-детей-сирот получат новое жилье.

11:45, 24 мая, 2018
Георгий Поветкин
1102
0
#Ижевск\n#жилье\n#законы\n#сироты\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#дети-сироты

 

 

 


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