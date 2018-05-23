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Председатель Госсовета Удмуртии назвал сложной ситуацию с заводами ЖБИ

10:50, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:50, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
978
0
#экономика\n#строительство\n#Ижевск\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#заводы
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Около 400 сотрудников Камского завода ЖБИ могут потерять работу.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртской Республики Алексей Прасолов назвал сложной ситуацию, сложившуюся вокруг заводов по производству железобетонных изделий. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, спикер сделал такое заявление, побывав на производственной базе ОАО «Камский завод железобетонных изделий и конструкций» во вторник, 22 мая.

Генеральный директор предприятия Максим Стрельник рассказал о ситуации на заводе и признал, что Камский завод ЖБИК переживает не лучшие времена. По итогам первого квартала 2018 года объём промышленной продукции снизился на 28,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Среднесписочная численность работников снизилась на 13,8 % (или на 47 человек). Средняя заработная плата уменьшилась на 3,8 % и по итогам первого квартала 2018 года составила около 13 500 рублей.

«Что касается нашего предприятия, понятно, что надо оптимизировать, затраты уменьшать, что мы и делаем. Но, тем не менее, в любом бизнесе есть такое понятие, как точка безубыточности. Мы её перешагнули, и чем дальше мы продолжаем работать, тем больше мы уходим в долги и по налогам, и за газ, и прочее-прочее», - цитируют «Известия Удмуртской Республики» слова директора завода.

Алексей Прасолов отметил, что «обстановка на заводе несколько сложная и её надо решать». Спикер парламента также признал, что трудная обстановка сложилась не только на этом предприятии.

«Нет заказов - это я обращаюсь к Минстрою республики… Мы этот завод потеряем. В Можге тоже на грани потери завода. Заводы, которые находятся в 8-м главке, тоже имеют неполную нагрузку. Завод ячеистого бетона, про который я неоднократно Министерству строительства говорил, чтобы определяли качество продукции», - отметил глава республиканского парламента.

Он также напомнил, что существует инспекция при Минстрое Удмуртии, определяющая качество продукции, которая используется на стройке: «Мы сейчас по молоку воюем - чтобы не было фальсификата. А в строительстве фальсификат допускается хоть бы что. По тем же самым пеноблокам…»

Вопрос о судьбе Камского завода решили обсудить на президиуме Госсовета Удмуртии, пригласив на заседание министра строительства и председателя правительства региона. «Мы можем потерять здесь завод, это около 400 сотрудников, а вместе с семьями около 1200 человек», - отметил председатель парламента Удмуртии.

10:50, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
978
0
#экономика\n#строительство\n#Ижевск\n#жилищное строительство\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#заводы

 

 

 


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