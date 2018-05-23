Председатель Госсовета Удмуртии назвал сложной ситуацию с заводами ЖБИ

Около 400 сотрудников Камского завода ЖБИ могут потерять работу.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртской Республики Алексей Прасолов назвал сложной ситуацию, сложившуюся вокруг заводов по производству железобетонных изделий. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, спикер сделал такое заявление, побывав на производственной базе ОАО «Камский завод железобетонных изделий и конструкций» во вторник, 22 мая.

Генеральный директор предприятия Максим Стрельник рассказал о ситуации на заводе и признал, что Камский завод ЖБИК переживает не лучшие времена. По итогам первого квартала 2018 года объём промышленной продукции снизился на 28,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Среднесписочная численность работников снизилась на 13,8 % (или на 47 человек). Средняя заработная плата уменьшилась на 3,8 % и по итогам первого квартала 2018 года составила около 13 500 рублей.

«Что касается нашего предприятия, понятно, что надо оптимизировать, затраты уменьшать, что мы и делаем. Но, тем не менее, в любом бизнесе есть такое понятие, как точка безубыточности. Мы её перешагнули, и чем дальше мы продолжаем работать, тем больше мы уходим в долги и по налогам, и за газ, и прочее-прочее», - цитируют «Известия Удмуртской Республики» слова директора завода.

Алексей Прасолов отметил, что «обстановка на заводе несколько сложная и её надо решать». Спикер парламента также признал, что трудная обстановка сложилась не только на этом предприятии.

«Нет заказов - это я обращаюсь к Минстрою республики… Мы этот завод потеряем. В Можге тоже на грани потери завода. Заводы, которые находятся в 8-м главке, тоже имеют неполную нагрузку. Завод ячеистого бетона, про который я неоднократно Министерству строительства говорил, чтобы определяли качество продукции», - отметил глава республиканского парламента.

Он также напомнил, что существует инспекция при Минстрое Удмуртии, определяющая качество продукции, которая используется на стройке: «Мы сейчас по молоку воюем - чтобы не было фальсификата. А в строительстве фальсификат допускается хоть бы что. По тем же самым пеноблокам…»

Вопрос о судьбе Камского завода решили обсудить на президиуме Госсовета Удмуртии, пригласив на заседание министра строительства и председателя правительства региона. «Мы можем потерять здесь завод, это около 400 сотрудников, а вместе с семьями около 1200 человек», - отметил председатель парламента Удмуртии.