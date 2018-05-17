play
pause
  • $ 62.3 ↑
  • € 73.78 ↓

Останки некогда погребённых жителей Ижевска перезахоронили у Троицкого собора

08:30, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
08:30, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#захоронение\n#археология\n#поиски останков\n#епархия
Фото: Пресс-служба Ижевской епархии
332
0

Митрополит Викторин совершил на могиле чин отпевания.

Ижевск. Удмуртия. Останки 2500 жителей Ижевска, некогда погребённых на «Троицком кладбище», перезахоронили в одной могиле у Свято-Троицкого собора. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, погребение совершили в пятницу, 11 мая.

В среду, 16 мая, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин совершил на могиле чин отпевания.

Напомним, «Троицкое кладбище» Ижевска существовало с 1810 года и начало постепенно уничтожаться в 30-х годах XX века. Перед началом строительства новых объектов на этой территории (Ледовый дворец «Олимпиец» и бассейн на улице Советской) производились необходимые археологические раскопки. Останки собирались в специальные хранилища антропологических материалов для последующего перезахоронения.

08:30, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
332
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#захоронение\n#археология\n#поиски останков\n#епархия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12232

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11085
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7482
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6263
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5771
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3865

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3258
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2731
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2548
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2547
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2905

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2401
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2192
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2162
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2112
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и ремонт дорог

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018