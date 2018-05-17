Останки некогда погребённых жителей Ижевска перезахоронили у Троицкого собора

Митрополит Викторин совершил на могиле чин отпевания.

Ижевск. Удмуртия. Останки 2500 жителей Ижевска, некогда погребённых на «Троицком кладбище», перезахоронили в одной могиле у Свято-Троицкого собора. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, погребение совершили в пятницу, 11 мая.

В среду, 16 мая, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин совершил на могиле чин отпевания.

Напомним, «Троицкое кладбище» Ижевска существовало с 1810 года и начало постепенно уничтожаться в 30-х годах XX века. Перед началом строительства новых объектов на этой территории (Ледовый дворец «Олимпиец» и бассейн на улице Советской) производились необходимые археологические раскопки. Останки собирались в специальные хранилища антропологических материалов для последующего перезахоронения.