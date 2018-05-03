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В Удмуртии приостановят деятельность производителя мясных полуфабрикатов «Общепит»

11:45, 03 мая, 2018
Анна Торхова
11:45, 03 мая, 2018
Анна Торхова
2471
0
#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#мясо\n#пельмени
Фото: pixabay.com
2471
0

На предприятии не соблюдаются санитарные требования.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге на 60 суток приостановят работу потребительского общества «Общепит». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В цехе по изготовлению мясных полуфабрикатов-пельменей допущены грубые нарушения санитарного законодательства.

Так, на предприятии некачественно моется оборудование и инвентарь, на стеллажах нет гигиенического покрытия, используются дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности, в цеху не в полном объеме проводятся дератизационные мероприятия. Кроме того, сотрудники не прошли медосмотр и гигиеническое обучение.

Как рассказали в ведомстве, подобные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли привести к кишечным инфекциям.

По результатам проверки специалисты управления составили протокол о временном приостановлении деятельности.

28 апреля по решению Малопургинского районного суда деятельность цеха приостановлена на срок 60 суток.

Решение суда не вступило в законную силу.

11:45, 03 мая, 2018
Анна Торхова
2471
0
#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#мясо\n#пельмени

 

 

 


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