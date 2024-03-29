Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылось новое мясное производство под брендом «Италмас». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Свой бизнес решил расширить предприниматель из Вавожа Закир Джумаев. Получив промышленную ипотеку в 27 млн рублей, он купил площадку, где ранее располагался гипермаркет «Три Банана». Зоны переработки и производства пищевой продукции бывшего Ижтрейдинга подошли для приготовления колбасных изделий и полуфабрикатов. На косметический ремонт и установку оборудованию предпринимателю понадобилось пять месяцев.

«В цехе уже трудоустроено 16 человек. Пока они производят 150—200 килограммов готовой продукции в день. Когда на фабрике наладят сбыт, до 25 человек увеличится количество сотрудников. Скоро «Италмас» выйдет на проектную мощность в 40 тонн готовой продукции в месяц, — рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, посетив предприятие.