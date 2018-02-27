«Национальный лесной форум» пройдёт в Ижевске

Его организаторы считают, что лес должен работать на людей так, чтобы он не исчезал, а был реально возобновляемым.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 и 26 марта пройдёт «Национальный лесной форум». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Форум положит начало проведению в федеральных округах России тематических совещаний. В течение 2018 года подобные форумы пройдут в Белокурихе, Тюмени, Хабаровске, Петрозаводске и завершатся итоговым мероприятием в Москве.

На площадках обсудят вопросы лесопользования и законодательного обеспечения, необходимого для повышения эффективности использования лесов.

«Национальный лесной форум» будет проходить под эгидой Госдумы Российской Федерации и при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства сельского хозяйства РФ.

К участию в форуме приглашаются лесопромышленники, экологи, волонтёры, представители законодательной и исполнительной власти, профессиональных союзов, общественных организаций. По итогам мероприятия будет сформирован план законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности лесопользования.