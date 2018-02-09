По словам председателя правления банка Дмитрия Левина, организация будет привлекать клиентов качеством услуг и максимально конкурентными условиями.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заключила соглашение с банком «Восточный» о поддержке малого бизнеса. Как рассказал журналистам председатель правления банка Дмитрий Левин, организация будет привлекать клиентов качеством услуг и максимально конкурентными условиями.

«Малый бизнес мы будем привлекать качеством услуг. Самое главное, что нужно индивидуальному предпринимателю – прийти в одно место и сразу получить все: зарегистрировать предприятие, получить необходимый банковский сервис, зарплатный проект, все что угодно. Мы хотим, чтобы человек пришел в одно место и получил все виды услуг. Поэтому в отделениях будем открывать как многофункциональные центры, в которых будем предлагать все виды государственных услуг, так и банковские услуги. Мы будем стараться, чтобы люди слишком много времени в банках не проводили. Самый лучший банк – банк который не видно. Мы постараемся стать таким», - рассказал Дмитрий Левин.

По словам председателя правления банка, спрос на кредиты в малом бизнесе есть всегда. «Всем нужны оборотные средства поэтому, естественно, что спрос на оборотный капитал. Сейчас у нас развиты технологии кредитования, не нужны тяжелые залоги, у банка есть необходимые расчетные модели и технологии», - уточнил Левин.

Отметим, что минимальная ставка будет доходить до 5-6 процентов годовых.

«Мы будем стараться чтобы для Удмуртии были максимально конкурентные условия. Для нас это первый опыт сотрудничества с Центральной Россией. Мы собираемся развивать банк. Здесь откроем совершенно точно в том или ином виде юрлицо, чтобы быть в том числе и налогоплательщиком на территории республики», - отметил Дмитрий Левин.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что уже сейчас есть конкретный набор мероприятий, который будут реализовывать в рамках сотрудничества банка и региона.

«Мы сейчас обсуждаем возможность и МФЦ для малого бизнеса, и участие в наших проектах таких, как, например, «Бизнес инкубатор». Сейчас мы снимаем запрос с рынка и будем формировать конкретные предложения для предпринимателей. Вы знаете, в доле ВРП (валовой региональный продукт – прим. ред.) у нас больше обрабатывающей промышленности: нефть, стройка, а малого бизнеса крайне мало. Это риск для экономики. Поэтому мы сделали акцент на отношениях с банком. Вы знаете, один из ключевых запросов – получить кредит. Мы к этому добавляем то, что не осознает предприниматель, но мы его к этому подводим – это образовательная часть. Потому что взять кредит это одно, а успешно освоить и реализовать проект – не менее важно. С банком мы здесь найдем точки соприкосновения», - рассказал Александр Бречалов.

Одним из приоритетных направлений на ближайшие пять лет станет IT-сфера.

«Мы не можем зависеть от крупных компаний. Это здорово, что они развиваются. У нас есть для них отдельная программа, мы их поддерживаем, а вот малый бизнес – мы только в самом начале большого пути», - сказал Бречалов.