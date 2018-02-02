Волонтеры общественной организации ПСО «Регион 18» будут сотрудничать с МЧС Удмуртии

Добровольцы помогают в розыске пропавших.

Ижевск. Удмуртия. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 18» подписали соглашение с ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общественная организация занимается поиском, защитой и спасением людей. Сотрудничество позволит обмениваться информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Мы делаем всё что в наших силах! Но нас катастрофически мало!!! Нам очень, очень нужны люди готовые приходить на помощь! Когда пропадает человек- каждая минута на вес золота. И каждый волонтер бесценен», - сообщается в группе отряда в соцсети Вконтакте.