Волонтеры общественной организации ПСО «Регион 18» будут сотрудничать с МЧС Удмуртии

Добровольцы помогают в розыске пропавших.
Ижевск. Удмуртия. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 18» подписали соглашение с ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общественная организация занимается поиском, защитой и спасением людей. Сотрудничество позволит обмениваться информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«Мы делаем всё что в наших силах! Но нас катастрофически мало!!! Нам очень, очень нужны люди готовые приходить на помощь! Когда пропадает человек- каждая минута на вес золота. И каждый волонтер бесценен», - сообщается в группе отряда в соцсети Вконтакте.
Спасите, помогите!
Решила девушка выбраться в летний денек на дачу, выспаться, как следует. Домик располагался в 30 километрах от города, и, когда до него оставалось рукой подать, Маша увидела у леса толпу местных жителей, полицию, сотрудников МЧС и кинологов. И вроде бы езжай себе дальше, спи, но нет. Девушка остановилась: интересно стало, что происходит.