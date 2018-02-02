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      Волонтеры общественной организации ПСО «Регион 18» будут сотрудничать с МЧС Удмуртии

      17:40, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:40, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      270
      0
      #розыск\n#Удмуртия\n#добро\n#МЧС России по Удмуртии\n#Волонтеры Удмуртии
      Фото: https://vk.com/psoregion18
      270
      0

      Добровольцы помогают в розыске пропавших.

      Ижевск. Удмуртия. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 18» подписали соглашение с ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Общественная организация занимается поиском, защитой и спасением людей. Сотрудничество позволит обмениваться информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

      «Мы делаем всё что в наших силах! Но нас катастрофически мало!!! Нам очень, очень нужны люди готовые приходить на помощь! Когда пропадает человек- каждая минута на вес золота. И каждый волонтер бесценен», - сообщается в группе отряда в соцсети Вконтакте.

      Спасите, помогите!

      Решила девушка выбраться в летний денек на дачу, выспаться, как следует. Домик располагался в 30 километрах от города, и, когда до него оставалось рукой подать, Маша увидела у леса толпу местных жителей, полицию, сотрудников МЧС и кинологов. И вроде бы езжай себе дальше, спи, но нет. Девушка остановилась: интересно стало, что происходит.

      17:40, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      270
      0
      #розыск\n#Удмуртия\n#добро\n#МЧС России по Удмуртии\n#Волонтеры Удмуртии

       

       

       

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