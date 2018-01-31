В Ижевске и Сарапуле пройдет патриотическая акция, посвященная победе в Сталинградской битве

В память о воинах 3 февраля к Вечному огню возложат цветы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Сарапуле пройдет патриотическая акция, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве. В память о героях 3 февраля к Вечному огню будут возложены цветы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Наши земляки тоже участвовали в кровопролитных боях и стояли насмерть за Родину. Так, артдивизион имени Комсомола Удмуртии в 1942 году вступил в бой в составе Воронежского фронта. Уроженцы республики призывались и при формировании 204-й стрелковой дивизии на территории Башкирии.

«Воевали они и в рядах 124-й отдельной стрелковой бригады, которая обороняла северные скаты Мамаева кургана. Около 15 человек, в основном офицеры, воевали в составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Именно эта дивизия прославилась при взятии Мамаева кургана, где сегодня стоит величайший монумент подвигу наших воинов», - сообщает пресс-служба.

Федор Фалалеев, уроженец Удмуртии, первым из наших земляков был удостоен ордена Суворова второй степени. В Сталинградской битве он возглавлял штаб военно-воздушных сил, который успешно координировал действия авиации. Уже в марте он получил звание генерал-полковника.

Памятные мероприятия пройдут 3 февраля в 12:00 в сквере Победы у Вечного огня. В Сарапуле торжественная акция начнется в 11:00 на площади у дворца культуры Радиозавода.