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      В Ижевске и Сарапуле пройдет патриотическая акция, посвященная победе в Сталинградской битве

      16:43, 31 января, 2018
      Анна Торхова
      16:43, 31 января, 2018
      Анна Торхова
      1048
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#акция\n#война\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#Сталинград
      Фото: commons.wikimedia.org
      1048
      0

      В память о воинах 3 февраля к Вечному огню возложат цветы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Сарапуле пройдет патриотическая акция, посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве. В память о героях 3 февраля к Вечному огню будут возложены цветы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

      Наши земляки тоже участвовали в кровопролитных боях и стояли насмерть за Родину. Так, артдивизион имени Комсомола Удмуртии в 1942 году вступил в бой в составе Воронежского фронта.  Уроженцы республики призывались и при формировании 204-й стрелковой дивизии на территории Башкирии.

      «Воевали они и в рядах 124-й отдельной стрелковой бригады, которая обороняла северные скаты Мамаева кургана. Около 15 человек, в основном офицеры, воевали в составе 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Именно эта дивизия прославилась при взятии Мамаева кургана, где сегодня стоит величайший монумент подвигу наших воинов», - сообщает пресс-служба.

      Федор Фалалеев, уроженец Удмуртии, первым из наших земляков был удостоен ордена Суворова второй степени. В Сталинградской битве он возглавлял штаб военно-воздушных сил, который успешно координировал действия авиации. Уже в марте он получил звание генерал-полковника.

      Памятные мероприятия пройдут 3 февраля в 12:00 в сквере Победы у Вечного огня. В Сарапуле торжественная акция начнется в 11:00 на площади у дворца культуры Радиозавода.

      16:43, 31 января, 2018
      Анна Торхова
      1048
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#акция\n#война\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#Сталинград

       

       

       

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