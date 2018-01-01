Количество пьяных водителей в новогоднюю ночь на дорогах Удмуртии выросло в два раза

За сутки сотрудники полиции остановили 41 автолюбителя в состоянии опьянения.

Ижевск. Удмуртия. Количество пьяных водителей на дорогах Удмуртии в новогоднюю ночь выросло вдвое. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. По данным правоохранительного ведомства, 31 декабря 2017 года в регионе остановили 41 автолюбителя, севшего за руль подшофе. Это в два раза больше, чем в обычные дни, отмечают в полиции.

По данным ГИБДД, в России ежегодно в начале января отмечается увеличение числа аварий по вине нетрезвых водителей. Рост аварийности, по мнению автоинспекторов, объясняется чередой праздников, во время которых многие водители после застолья садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Если вы заметили пьяного водителя, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (3412) 415-700, 415-701 или 02 (со всех мобильных - 102).