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      Количество пьяных водителей в новогоднюю ночь на дорогах Удмуртии выросло в два раза

      13:04, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      13:04, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      699
      0
      #ГИБДД\n#МВД\n#алкоголь\n#автомобилисты\n#происшествие\n#автомобиль
      Фото: zanoza-news.com
      699
      0

      За сутки сотрудники полиции остановили 41 автолюбителя в состоянии опьянения.

      Ижевск. Удмуртия. Количество пьяных водителей на дорогах Удмуртии в новогоднюю ночь выросло вдвое. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. По данным правоохранительного ведомства, 31 декабря 2017 года в регионе остановили 41 автолюбителя, севшего за руль подшофе. Это в два раза больше, чем в обычные дни, отмечают в полиции.

      По данным ГИБДД, в России ежегодно в начале января отмечается увеличение числа аварий по вине нетрезвых водителей. Рост аварийности, по мнению автоинспекторов, объясняется чередой праздников, во время которых многие водители после застолья садятся за руль в нетрезвом состоянии.

      Если вы заметили пьяного водителя, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (3412) 415-700, 415-701 или 02 (со всех мобильных - 102).

      13:04, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      699
      0
      #ГИБДД\n#МВД\n#алкоголь\n#автомобилисты\n#происшествие\n#автомобиль

       

       

       

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