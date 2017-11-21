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      Жители Удмуртии напишут географический диктант

      08:30, 21 ноября, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 21 ноября, 2017
      Анна Торхова
      233
      0
      #Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#знания\n#тест\n#география
      Фото: pixabay.com
      233
      0

      Акция русского географического общества пройдёт по всей стране уже в третий раз.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 26 ноября проверят свои знания по географии на всероссийском диктанте. Русское географическое общество организовывает такую акцию уже в третий раз, сообщается на официальном сайте мероприятия.

      Географический диктант будет состоять из 30 заданий, поделенных на 3 блока. Первый раздел проверит на знание терминов и понятий. Второй позволить узнать, умеете ли вы работать с картой. В третьем и самом интересном блоке предстоит определять географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

      Напомним, тестирование проходит анонимно. Максимум, который можно получить  за задания – 100 баллов. Как показывает практика, средняя оценка участников диктанта пока не превышала трех из пяти.

      В этом году всероссийская акция вышла за пределы страны. Географический диктант напишут также в Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии, Кипре и других странах.

      Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться.

      Проверить свои знания по географии можно 26 ноября в 1 корпусе УдГУ в 307 аудитории, сообщает пресс-служба института естественных наук УдГУ.

      Площадка заработает в 11:00, а сам диктант начнётся в 12:00 по местному времени.

      08:30, 21 ноября, 2017
      Анна Торхова
      233
      0
      #Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#знания\n#тест\n#география

       

       

       

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