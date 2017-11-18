  • $ 59.99 ↓
  • € 70.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Владимир Путин подарил ижевчанке свой портрет с факсимильной подписью

      13:34, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:34, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      528
      0
      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#ГФИ по УР\n#Удмуртия\n#юбилей\n#врач\n#подарок
      Фото: пресс-служба ГФИ по УР
      528
      0

      О таком презенте к юбилею детского врача Елены Мироновой попросила ее дочь.  

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Елена Миронова получила на юбилей портрет Президента России с его факсимиле. О таком подарке попросила в письме к Владимиру Путину ее дочь, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Удмуртии. 

      «Моя мама всю жизнь работает детским врачом-педиатром. Она растила меня одна, но, несмотря на это, ее внимания хватало и сотням маленьких пациентов (а их на ее участке более 800), и мне», - написала главе государства Ирина Кудрявцева. 

      Торжественная церемония состоялась в Ижевске в пятницу, 17 ноября. По поручению полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича портрет Владимира Путина с его факсимильной подписью вручил Елене Мироновой главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин. 

      Он поздравил Елену Петровну с юбилеем и рассказал, что портрет с личной подписью Владимира Путина есть в семейном архиве далеко не каждого жителя страны. В Ижевске он будет четвертым по счету.

      13:34, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      528
      0
      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#ГФИ по УР\n#Удмуртия\n#юбилей\n#врач\n#подарок

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      9713

      Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске арестовали на 2 месяца

      7456
      20:37, 11 ноября, 2017

      В Ижевске завершился разбор завалов обрушившегося дома

      5701
      00:46, 11 ноября, 2017

      Следственный комитет предъявил обвинение задержанному жильцу обрушившегося дома в Ижевске

      5306
      19:06, 11 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      5105
      12:39, 14 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1613

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1018
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      792
      13:27, 15 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      706
      19:24, 16 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      656
      10:56, 17 ноября, 2017

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      14:34, 17 ноября, 2017
      785

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      666
      10:59, 11 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      597
      10:00, 15 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      527
      11:28, 13 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      524
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017