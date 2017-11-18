Владимир Путин подарил ижевчанке свой портрет с факсимильной подписью

О таком презенте к юбилею детского врача Елены Мироновой попросила ее дочь.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Елена Миронова получила на юбилей портрет Президента России с его факсимиле. О таком подарке попросила в письме к Владимиру Путину ее дочь, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Удмуртии.

«Моя мама всю жизнь работает детским врачом-педиатром. Она растила меня одна, но, несмотря на это, ее внимания хватало и сотням маленьких пациентов (а их на ее участке более 800), и мне», - написала главе государства Ирина Кудрявцева.

Торжественная церемония состоялась в Ижевске в пятницу, 17 ноября. По поручению полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича портрет Владимира Путина с его факсимильной подписью вручил Елене Мироновой главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин.

Он поздравил Елену Петровну с юбилеем и рассказал, что портрет с личной подписью Владимира Путина есть в семейном архиве далеко не каждого жителя страны. В Ижевске он будет четвертым по счету.