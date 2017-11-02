Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 2 ноября. Информагентство «Сусанин» подготовило для вас подборку самых интересных событий, которые произошли за ночь.

Дождь из кирпичей:

В Воткинске на улице Школьной, на припаркованный автомобиль упала груда кирпичей. «Нива» стояла вблизи стройки, сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе ВГГС.

К счастью, в машине на тот момент никого не было.

Пожар:

Вечером, 1ноября, загорелся жилой дом по улице Трубецкой Завьяловского района, сообщает ГУ МЧС Росии по Удмуртии. На место пожара было отправлено 2 единицы техники.

Отстранили от олимпиады:

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Ребят признали виновными в применении допинга и запретили выступать на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане, пишет RT со ссылкой на "Р-Спорт"

Решение по остальным российским спортсменам будет вынесено позже.

Какой праздник мы будем отмечать 4 ноября?

Жители России не отличают День народного единства, который отмечается 4 ноября, от годовщины Октябрьской революции - 7 ноября. Об этом пишут Известия со ссылкой на «Левада-центр».

О Дне народного единства в России знают только 53%, при этом 5% граждан думают, что в этот день отмечается День Октябрьской революции, который праздновался в России до 1996 года. В 2004 году Госдума России внесла изменения в Трудовой кодекс России, установив празднование 4 ноября как День народного единства.

Больше половины - 57% россиян не планируют отмечать ни один из праздников.

Не шуршите!

Житель Сочи требует у «Аэрофлота» почти 1 млн рублей за то, что не смог выспаться в самолёте из-за шуршащих упаковок, в которых раздают еду. Это вызывает у пассажира раздражение и плохое самочувствие, что сказывается на его деловой репутации, пишут РИА Новости.

Сейчас Пресненский суд Москвы решает, принимать ли такой необычный иск к рассмотрению.