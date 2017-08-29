Сильные дожди в Удмуртии, строительство моста в Крыму и рекорд просмотров «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали. В сегодняшнюю подборку попали новости о погоде в Удмуртии, строительстве моста в Крыму и рекорде просмотров очередной серии "Игры престолов".

Погода в доме:

Сильные дожди ожидаются в Удмуртии во вторник, 29 августа. Об этом накануне сообщили в главном управлении МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Во время непогоды может подтопить отдельные территории, повредить линии электропередач, повалить деревья, повредить рекламные конструкции.

Населению рекомендуется:

- воздержаться от поездок и прогулок; - в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;

- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и тому подобное);

- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

Керченский мост:

Строители начали подъём железнодорожной арки строящегося моста через Керченский пролив на фарватерные опоры. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Около 21:00 произошёл «отрыв» арочного пролёта от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор», — отмечается в сообщении.

Расстояние между низом арки и плавучими опорами составляет около метра, от воды — около 10 м. После того как арочный пролёт будет выдержан в положении на весу, и специалисты ещё раз проверят работу грузоподъёмного оборудования, операция по подъёму продолжится.

Игра престолов:

Последняя серия седьмого сезона «Игры престолов» поставила рекорд по популярности. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Nielsen, на территории США в воскресенье вечером ее посмотрели 12,1 миллиона человек.

Телеканал, который производит сериал, отчитался о 16,5 миллиона зрителей. В подсчеты включены как телезрители, так и пользователи мобильного приложения HBO Now.

По сравнению с окончанием прошлого сезона количество аудитории «Игры престолов» выросло на 36%. Год назад финальную серию шестого сезона посмотрели 8,9 миллиона человек.

Сообщается, что в следующем сезоне «Игры престолов» будет шесть серий. Известно, что на его съемки потратят много времени. Возможно, премьера состоится в 2019 году.