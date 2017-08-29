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      Сильные дожди в Удмуртии, строительство моста в Крыму и рекорд просмотров «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      305
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#погода\n#кино\n#Крым\n#Удмуртия\n#фильмы\n#погода в Казани\n#мост\n#погода в Ижевске
      Фото: @arzik2
      305
      0

      «Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали. В сегодняшнюю подборку попали новости о погоде в Удмуртии, строительстве моста в Крыму и рекорде просмотров очередной серии "Игры престолов".

      Погода в доме:

      Сильные дожди ожидаются в Удмуртии во вторник, 29 августа. Об этом накануне сообщили в главном управлении МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

      Во время непогоды может подтопить отдельные территории, повредить линии электропередач, повалить деревья, повредить рекламные конструкции.

      Населению рекомендуется:

      - воздержаться от поездок и прогулок; - в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;

      - подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и тому подобное);

      - по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

      - автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

      Керченский мост:

      Строители начали подъём железнодорожной арки строящегося моста через Керченский пролив на фарватерные опоры. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

      «Около 21:00 произошёл «отрыв» арочного пролёта от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор», — отмечается в сообщении.

      Расстояние между низом арки и плавучими опорами составляет около метра, от воды — около 10 м. После того как арочный пролёт будет выдержан в положении на весу, и специалисты ещё раз проверят работу грузоподъёмного оборудования, операция по подъёму продолжится.

      Игра престолов:

      Последняя серия седьмого сезона «Игры престолов» поставила рекорд по популярности. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Nielsen, на территории США в воскресенье вечером ее посмотрели 12,1 миллиона человек.

      Телеканал, который производит сериал, отчитался о 16,5 миллиона зрителей. В подсчеты включены как телезрители, так и пользователи мобильного приложения HBO Now.

      По сравнению с окончанием прошлого сезона количество аудитории «Игры престолов» выросло на 36%. Год назад финальную серию шестого сезона посмотрели 8,9 миллиона человек.

      Сообщается, что в следующем сезоне «Игры престолов» будет шесть серий. Известно, что на его съемки потратят много времени. Возможно, премьера состоится в 2019 году.

      08:00, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      305
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#погода\n#кино\n#Крым\n#Удмуртия\n#фильмы\n#погода в Казани\n#мост\n#погода в Ижевске

       

       

       

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