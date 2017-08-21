Пропавшая семья в Глазове, видео новой Lada Vesta Sport и рейтинг вероятных преемников Путина: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает о самых важных новостях Удмуртии, России и мира, которые произошли, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе понедельник, 21 августа, начало новой рабочей недели, новых подвигов. А пока вы настраиваетесь на них и пьете свой горячий, ароматный утренний кофе, предлагаем вам ознакомиться с тем, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Поход за грибами

В Глазове пропала семья из четырех человек. Родители и две их дочери шести и восьми лет, сообщает в своей группе "ВКонтакте" поисково-спасательный отряд "Регион18".

Известно, что в воскресенье, 20 августа, в 18:00, они позвонили своему дяде и сообщили, что заблудились. Семья отправилась за грибами с улицы Четвертой СНТ "Урал". Далее они прошли реку Пызеп, повернули направо в деревню Полом и СНТ "Заречье". Спасатели пишут, что вечером была сформирована группа из полиции и МЧС.





Позже стало известно, что ближе к 22:00 семью нашли. Подробности пока неизвестны.

Новая Lada Vesta Sport

Ижевский автозавод опубликовал на своем youtube-канале видео новой Lada Vesta Sport, выпускаемой в Тольятти. Известно, что от стандартной версии автомобиль отличается меньшим дорожным просветом, улучшенными тормозами и подвеской.

LADA Vesta Sport LADA Vesta Sport воплощает мечты тех, кто неравнодушен к активному вождению.

Объем двигателя будет 1,8 литра мощностью 149 л.с.

Серийное производство Lada Vesta Sport запланировали на февраль 2018 года, а начало продаж на апрель 2018.

Выстроились в очередь

В сети появился рейтинг преемников президента России Владимира Путина. Список возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Коммерсант"

Тройку лидеров замкнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который ранее был сотрудником службы безопасности Путина. Также в первую десятку вошли министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Мотвиенко, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В рейтинге также оказались глава Чечни Рамзан Кадыров (13 место) и глава ФБК Алексей Навальный (18 место).

Рейтинг составил фонд "Петербургская политика". Его составители учитывали такие показатели, как достижения и неудачи политиков, ожидания общественности от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них и частоту встреч с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, люди, которые попали в топ-20 списка, будут правящей элитой в 2018-2024 годах, а понятие "преемник" в данном случае трактуется широко и не ограничивается постом президента.

Час расплаты

Суд Ирана постановил, что администрация США должна выплатить компенсацию в 245 млн долларов пострадавшим от химических атак, которые проводились войсками Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Об этом сообщает РБК

«Несколько человек, пострадавших в ходе бомбежек с применением химического оружия, подали иски, и суд вынес решения по 18 лицам из тех, кто пострадал или умер, и оценил сумму компенсации», - сказал представитель судебных властей Мосхени Эджеи на пресс-конференции в Тегеране.

Жертвами применения Ираком химического оружия стали десятки тысяч иранцев. Около 100 тыс. сейчас живут в страданиях из-за заболеваний органов дыхания, глаз, кожи, нарушения иммунной системы и психических расстройств.