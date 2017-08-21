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      Пропавшая семья в Глазове, видео новой Lada Vesta Sport и рейтинг вероятных преемников Путина: что произошло минувшей ночью

      08:00, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      602
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Иран\n#Ирак\n#Путин\n#автомобиль
      Фото: youtube.com
      602
      0

      "Сусанин" рассказывает о самых важных новостях Удмуртии, России и мира, которые произошли, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе понедельник, 21 августа, начало новой рабочей недели, новых подвигов. А пока вы настраиваетесь на них и пьете свой горячий, ароматный утренний кофе, предлагаем вам ознакомиться с тем, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.
      Поход за грибами
      В Глазове пропала семья из четырех человек. Родители и две их дочери шести и восьми лет, сообщает в своей группе "ВКонтакте" поисково-спасательный отряд "Регион18".
      Известно, что в воскресенье, 20 августа, в 18:00, они позвонили своему дяде и сообщили, что заблудились. Семья отправилась за грибами с улицы Четвертой СНТ "Урал". Далее они прошли реку Пызеп, повернули направо в деревню Полом и СНТ "Заречье". Спасатели пишут, что вечером была сформирована группа из полиции и МЧС.
       



      Позже стало известно, что ближе к 22:00 семью нашли. Подробности пока неизвестны.

       
      Новая Lada Vesta Sport
      Ижевский автозавод опубликовал на своем youtube-канале видео новой Lada Vesta Sport, выпускаемой в Тольятти. Известно, что от стандартной версии автомобиль отличается меньшим дорожным просветом, улучшенными тормозами и подвеской. 

      LADA Vesta Sport

      LADA Vesta Sport воплощает мечты тех, кто неравнодушен к активному вождению.

      Объем двигателя будет 1,8 литра мощностью 149 л.с.
      Серийное производство Lada Vesta Sport запланировали на февраль 2018 года, а начало продаж на апрель 2018.
      Выстроились в очередь
      В сети появился рейтинг преемников президента России Владимира Путина. Список возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Коммерсант".
      Тройку лидеров замкнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который ранее был сотрудником службы безопасности Путина. Также в первую десятку вошли министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Мотвиенко, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
      В рейтинге также оказались глава Чечни Рамзан Кадыров (13 место) и глава ФБК Алексей Навальный (18 место).
      Рейтинг составил фонд "Петербургская политика". Его составители учитывали такие показатели, как достижения и неудачи политиков, ожидания общественности от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них и частоту встреч с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, люди, которые попали в топ-20 списка, будут правящей элитой в 2018-2024 годах, а понятие "преемник" в данном случае трактуется широко и не ограничивается постом президента.
      Час расплаты
      Суд Ирана постановил, что администрация США должна выплатить компенсацию в 245 млн долларов пострадавшим от химических атак, которые проводились войсками Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Об этом сообщает РБК.
      «Несколько человек, пострадавших в ходе бомбежек с применением химического оружия, подали иски, и суд вынес решения по 18 лицам из тех, кто пострадал или умер, и оценил сумму компенсации», - сказал представитель судебных властей Мосхени Эджеи на пресс-конференции в Тегеране.
      Жертвами применения Ираком химического оружия стали десятки тысяч иранцев. Около 100 тыс. сейчас живут в страданиях из-за заболеваний органов дыхания, глаз, кожи, нарушения иммунной системы и психических расстройств.

       

      08:00, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      602
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Иран\n#Ирак\n#Путин\n#автомобиль

       

       

       

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