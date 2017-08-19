День воздушного флота России отметят в Ижевске 20 августа

Праздничные мероприятия пройдут на территории аэродрома «Пирогово».

Ижевск. Удмуртия. 20 августа ижевчане отметят День воздушного флота России. Праздничные мероприятия пройдут на территории аэродрома «Пирогово», сообщили в пресс-службе Администрации города.

Гости праздника смогут посетить выставку военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий, посмотреть показательные выступления по страйкболу, парапланерному и авиамодельному спорту с элементами воздушного боя, мотодельтапланов и автожиров.

Во время праздника каждый желающий сможет посетить экспозицию воздушного шара и подняться в небо на высоту до 50 метров. А также увидеть выступления парашютистов, спланирующих на землю с помощью самолета АН-2.

Программа праздника:

10.00 - отправка от Собора Александра Невского до аэродрома «Пирогово».

11.00 - 14.30 - Выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий.

11.30 - 12.00 - Торжественный митинг и открытие праздничных мероприятий.

12.00 - 12.15 - Показательные выступления по авиамодельному спорту с элементами воздушного боя (радиоуправляемые и кортовые модели).

12.15 - 13.00 - Показательные выступления: по парапланерному спорту, мотодельтопланов и автожиров.

13.00 - 14.30 - Концертная программа.

14.30 -15.00 - Закрытие праздничных мероприятий, показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием.

15.00 - отправка с аэродрома Пирогово.

Добраться до места проведения праздничных мероприятий можно будет на специальном автобусе, курсирующем от собора Александра Невского до аэродрома «Пирогово».