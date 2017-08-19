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      День воздушного флота России отметят в Ижевске 20 августа

      11:00, 19 августа, 2017
      11:00, 19 августа, 2017
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      #культура\n#армия\n#Пирогово\n#небо\n#праздники
      Фото: pixabay.com
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      Праздничные мероприятия пройдут на территории аэродрома «Пирогово».

      Ижевск. Удмуртия. 20 августа ижевчане отметят День воздушного флота России. Праздничные мероприятия пройдут на территории аэродрома «Пирогово», сообщили в пресс-службе Администрации города. 

      Гости праздника смогут посетить выставку военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий, посмотреть показательные выступления по страйкболу, парапланерному и авиамодельному спорту с элементами воздушного боя, мотодельтапланов и автожиров. 

      Во время праздника каждый желающий сможет посетить экспозицию воздушного шара и подняться в небо на высоту до 50 метров. А также увидеть выступления парашютистов, спланирующих на землю с помощью самолета АН-2. 

      Программа праздника: 

      10.00 - отправка от Собора Александра Невского до аэродрома «Пирогово». 

      11.00 - 14.30 - Выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий. 

      11.30 - 12.00 -  Торжественный митинг и открытие праздничных мероприятий. 

      12.00 - 12.15 - Показательные выступления по авиамодельному спорту с элементами воздушного боя (радиоуправляемые и кортовые модели). 

      12.15 - 13.00 -  Показательные выступления: по парапланерному спорту, мотодельтопланов и автожиров.

      13.00 - 14.30 - Концертная программа. 

      14.30 -15.00 -  Закрытие праздничных мероприятий, показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием.

      15.00 - отправка с аэродрома Пирогово. 

      Добраться до места проведения праздничных мероприятий можно будет на специальном автобусе, курсирующем от собора Александра Невского до аэродрома «Пирогово». 

      11:00, 19 августа, 2017
      132
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      #культура\n#армия\n#Пирогово\n#небо\n#праздники

       

       

       

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