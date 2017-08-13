Показательные выступления по страйкболу пройдут в Ижевске в День воздушного флота

Во время праздника в небо поднимется самолет АН-2.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск готовится отпраздновать День воздушного флота России. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, праздник, по традиции, пройдет на территории аэродрома «Пирогово» 20 августа.

Гостей праздника ждут выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий. Также в Пирогово пройдут показательные выступления по страйкболу, авиамодельному спорту с элементами воздушного боя, парапланерному спорту, показательные выступления мотодельтапланов и автожиров, концертная программа. В завершении мероприятия состоятся показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием воспитанников Школы юных летчиков.

«Во время праздника в небо поднимется самолет АН-2, который выбросит парашютистов. Для всех желающих во время праздника на аэродроме «Пирогово» будет работать экспозиция воздушного шара с подъемом на высоту до 50 м», - отмечается в сообщении.