День участников локальных войн отметили в Балезино

В мероприятии приняли участие и.о. Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов республики, ветераны боевых действий, а также выступила с концертом певица Юта.

Балезино. Удмуртия. В Балезино прошел День участников локальных войн. Праздник стал уже традиционным, его проводят с 2008 года. Чествование началось с возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Затем состоялся матч по мини-футболу между командами посёлка и ветеранами. Зрители также могли наблюдать выставку оружия и боевой техники, попробовать собрать-разобрать автомат Калашникова.

В этом году организаторы устроили настоящее торжество спорта и боевых искусств с показательными выступлениями рукопашников, байкеров, борцов самбо и дзюдо. Во время торжественной части ветеранам локальных войн вручили памятные награды и благодарственные письма. Родители бойцов, не вернувшихся домой, получили цветы и продуктовые наборы «Кезского сырзавода».

День участников локальных войн Балезино Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-07.

Торжества завершились концертом певицы Юты и фейерверком. Исполнительница, второй год приезжающая в Балезино, со сцены поблагодарила «Кезский сырзавод» за помощь в организации праздника.