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      День участников локальных войн отметили в Балезино

      16:50, 07 августа, 2017
      16:50, 07 августа, 2017
      122
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      #ветераны\n#Балезино\n#Удмуртия\n#подарки\n#патриотизм\n#Чечня\n#Афганистан
      Фото: susanin.news
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      В мероприятии приняли участие и.о. Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов республики, ветераны боевых действий, а также выступила с концертом певица Юта.

      Балезино. Удмуртия. В Балезино прошел День участников локальных войн. Праздник стал уже традиционным, его проводят с 2008 года. Чествование началось с возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Затем состоялся матч по мини-футболу между командами посёлка и ветеранами. Зрители также могли наблюдать выставку оружия и боевой техники, попробовать собрать-разобрать автомат Калашникова.

      В этом году организаторы устроили настоящее торжество спорта и боевых искусств с показательными выступлениями рукопашников, байкеров, борцов самбо и дзюдо. Во время торжественной части ветеранам локальных войн вручили памятные награды и благодарственные письма. Родители бойцов, не вернувшихся домой, получили цветы и продуктовые наборы «Кезского сырзавода».

      День участников локальных войн Балезино

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-07.

      Торжества завершились концертом певицы Юты и фейерверком. Исполнительница, второй год приезжающая в Балезино, со сцены поблагодарила «Кезский сырзавод» за помощь в организации праздника.

      16:50, 07 августа, 2017
      122
      0
      #ветераны\n#Балезино\n#Удмуртия\n#подарки\n#патриотизм\n#Чечня\n#Афганистан

       

       

       

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