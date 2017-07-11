Анкетирование пройдет во всех районах города и закончится в сентябре.

Ижевск. Жители Ижевска выберут предпочтительный способ оплаты за тепло. Как сообщает общественная организация Объединение советов домов Удмуртской Республики, анкетирование пройдет во всех районах города с июля по сентябрь.

Речь идет о двух способах: равномерном и фактическом.

Первый способ предусматривает равномерное, круглогодичное внесение платы за отопление, потребленное в течение отопительного сезона. Его также называют «оплата по 1/12», исходя из количества месяцев в году.

Второй способ - внесение платы только в течение отопительного сезона. Часто его именуют «оплата по 1/8» или «оплата по факту», поскольку 8 месяцев обычно длится в Удмуртии период фактической подачи отопления в дома.

Результаты анкетирования передадут в администрацию Ижевска и правительство Удмуртской Республики. Анкету можно скачать по ссылке.

После заполнения анкеты ее можно:

- принести в офис Объединения советов домов УР по адресу Ижевск, улица Тельмана, дом16 (напротив проходной Радиозавода) – в почтовый ящик около входа;

- отправить отсканированную анкету по адресу sovet@dom-udm.ru;

- также заполнить анкету можно на сайте http://dom-udm.ru (всплывающее окно при входе на сайт);

- скачать анкету со страницы проекта «Право на выбор: выявление предпочтительного способа оплаты отопления для жителей города Ижевска» или заполнить ее: http://dom-udm.ru/проект/право-на-выбор-выявление-предпочтите/

- заполнить анкету, зайдя на нее со страницы Объединения советов домов УР в Фейсбуке: https://www.facebook.com/osd.udm.ru/

- заполнить анкету, зайдя на нее со страницы Объединения советов домов УР в Контакте: https://vk.com/domudm