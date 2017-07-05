ДТП в Ижевске, регистрация беспилотников и огромный портрет Путина: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 4 на 5 июля. В подборку попали новости ДТП в Ижевске, обязательной регистрации беспилотников в России и огромном портрете Путина, который нарисовал фермер из Италии.

ДТП в Ижевске:

В столице Удмуртии за ночь произошло несколько ДТП, причем, как сообщают очевидцы, в двух из них, возможно, участвовали пьяные водители. Так в первом случае водитель отечественной легковушки врезался в дерево. Машина получила серьезные повреждения. Во втором - автомобиль «SsangYong Kyron» врезался в ограждение.

«…водитель и пассажир с признаками алкогольного опьянения скрылись с места ДТП пешком», - написано в сообщении в группе ИГГС «Вконтакте».

Обязательная регистрация:

В России с 5 июля вступила в силу обязательная регистрация беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Согласно изменениям, внесённым в российский Воздушный кодекс, регистрации должны подвергаться беспилотные летательные аппараты, имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов», - пишет издание.

Отметим, что заниматься постановкой беспилотников на учёт будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Портрет Путина:

Фермер Дарио Гамбарин из коммуны Кастаньяро при помощи трактора превратил собственное поле в 135-метровый портрет российского президента Владимира Путина в преддверии саммита G20. Об этом сообщает газета.ru со ссылкой на Associated Press.

«В 2016 году фермер рисовал портреты соперников по президентской гонке в США — республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов Хиллари Клинтон», - говорится в сообщении.

Ранее на поле появлялось масштабное изображение Фиделя Кастро в честь визита папы Римского Франциска на Кубу, а также лицо самого понтифика.





Фото: Dario Gambarin/AP

Доска позора:

Каждый месяц в Национальном океанариуме Новой Зеландии выбирают самого послушного и непослушного пингвинов. Как сообщает L!fe, фото птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде.

«В июне самым непослушным был признан пингвин по кличке Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Звание лучшей заслужила Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждёт свою рыбу», - говорится в сообщении.