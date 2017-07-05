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      ДТП в Ижевске, регистрация беспилотников и огромный портрет Путина: что произошло минувшей ночью

      08:01, 05 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:01, 05 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      637
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Италия\n#Новая Зеландия\n#происшествие\n#Путин\n#беспилотник
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      637
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 4 на 5 июля. В подборку попали новости ДТП в Ижевске, обязательной регистрации беспилотников в России и огромном портрете Путина, который нарисовал фермер из Италии.

      ДТП в Ижевске:

      В столице Удмуртии за ночь произошло несколько ДТП, причем, как сообщают очевидцы, в двух из них, возможно, участвовали пьяные водители. Так в первом случае водитель отечественной легковушки врезался в дерево. Машина получила серьезные повреждения. Во втором - автомобиль «SsangYong Kyron» врезался в ограждение.

      «…водитель и пассажир с признаками алкогольного опьянения скрылись с места ДТП пешком», - написано в сообщении в группе ИГГС «Вконтакте».

       

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      Обязательная регистрация:

      В России с 5 июля вступила в силу обязательная регистрация беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

      «Согласно изменениям, внесённым в российский Воздушный кодекс, регистрации должны подвергаться беспилотные летательные аппараты, имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов», - пишет издание.

      Отметим, что заниматься постановкой беспилотников на учёт будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

      Портрет Путина:

      Фермер Дарио Гамбарин из коммуны Кастаньяро при помощи трактора превратил собственное поле в 135-метровый портрет российского президента Владимира Путина в преддверии саммита G20. Об этом сообщает газета.ru со ссылкой на Associated Press.

      «В 2016 году фермер рисовал портреты соперников по президентской гонке в США — республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов Хиллари Клинтон», - говорится в сообщении.

      Ранее на поле появлялось масштабное изображение Фиделя Кастро в честь визита папы Римского Франциска на Кубу, а также лицо самого понтифика.

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      Фото: Dario Gambarin/AP

      Доска позора:

      Каждый месяц в Национальном океанариуме Новой Зеландии выбирают самого послушного и непослушного пингвинов. Как сообщает L!fe, фото птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде.

      «В июне самым непослушным был признан пингвин по кличке Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Звание лучшей заслужила Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждёт свою рыбу», - говорится в сообщении.

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      08:01, 05 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      637
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Италия\n#Новая Зеландия\n#происшествие\n#Путин\n#беспилотник

       

       

       

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