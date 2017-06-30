Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе долгожданная пятница, 30 июня, а перед тем, как вы отправитесь после рабочего дня на отдых, предлагаем вам почитать последнюю на этой неделе традиционную рубрику "Сусанина" и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.
Поиск родственников
Накануне вчером, 29 июня, в Ижевске в районе "Болота" нашли женщину. Она лежала в кустах голая, вся в синяках. Сама пострадавшая ничего не говорит. В группе "ИГГС" ВКонтакте ищут ее родственников и знакомых.
"В районе болота обнаружена женщина, лежала в кустах совершенно голая, вся в синяках. Посмотрите, может кто-то узнает ее! Полицию и скорую помощь вызвали. Женщина напугана и ничего не говорит", - говорится в сообщении.
Правильное или неправильное поведение?
В соцсетях появилось видео, записанное мотоциклистом, которого остановил сотрудник ГИБДД в Сарапуле. Дорожный полицейский отказался называть причины, почему он остановил транcпорт, на одну секунду показал свое удостоверение и хватал мотоциклиста за руки. Официальным комментарием по поводу его служебного поведения от 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии корреспонденты "Сусанина" пока не располагают.
Профессиональный праздник
И о приятном... Сегодня, 30 июня, в России отмечают день сотрудника охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции страны. Всех причастных к этой профессии коллектив информагентства "Сусанин" поздравляет и желает дальнейших успехов в труде и крепкого здоровья.
Пополнение
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото с новорожденными детьми.
«Счастлив держать на руках две новых любви в моей жизни», — написал он под снимком.
Еву и Матео, как и предыдущего ребенка Криштиану, родила суррогатная мать. Малыши родились на западном побережье США, пишут "Известия".
So happy to be able to hold the two new loves of my life
439.9k Likes, 14.6k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "So happy to be able to hold the two new loves of my life "