Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе долгожданная пятница, 30 июня, а перед тем, как вы отправитесь после рабочего дня на отдых, предлагаем вам почитать последнюю на этой неделе традиционную рубрику "Сусанина" и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Поиск родственников

Накануне вчером, 29 июня, в Ижевске в районе "Болота" нашли женщину. Она лежала в кустах голая, вся в синяках. Сама пострадавшая ничего не говорит. В группе "ИГГС" ВКонтакте ищут ее родственников и знакомых.

"В районе болота обнаружена женщина, лежала в кустах совершенно голая, вся в синяках. Посмотрите, может кто-то узнает ее! Полицию и скорую помощь вызвали. Женщина напугана и ничего не говорит", - говорится в сообщении.

Правильное или неправильное поведение?

В соцсетях появилось видео, записанное мотоциклистом, которого остановил сотрудник ГИБДД в Сарапуле. Дорожный полицейский отказался называть причины, почему он остановил транcпорт, на одну секунду показал свое удостоверение и хватал мотоциклиста за руки. Официальным комментарием по поводу его служебного поведения от 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии корреспонденты "Сусанина" пока не располагают.

Профессиональный праздник

И о приятном... Сегодня, 30 июня, в России отмечают день сотрудника охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции страны. Всех причастных к этой профессии коллектив информагентства "Сусанин" поздравляет и желает дальнейших успехов в труде и крепкого здоровья.

Пополнение

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото с новорожденными детьми.

«Счастлив держать на руках две новых любви в моей жизни», — написал он под снимком.

439.9k Likes, 14.6k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "So happy to be able to hold the two new loves of my life "